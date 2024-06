Inédita graduación en Florida: se recibieron catorce gemelos y un par de trillizos de la misma clase

Escuchar

El 5 de junio, la secundaria Cooper en Florida, ubicada a unos 40 minutos de Miami, celebró la graduación de su clase 2024. Dentro de los 543 alumnos que recibieron su diploma, 34 eran muy especiales.

Es que ese grupo, que conforma aproximadamente el 6% del total de los egresados 2024, tenía una cualidad sorprendente: lo integraban catorce pares de gemelos y un par de trillizos. A su vez, dos pares de gemelos eran idénticos y los otros 12 pares, fraternos.

Los 34 alumnos estudiaron juntos desde la escuela primaria, pero después de la graduación las cosas van a cambiar para muchos: cinco parejas de gemelos y los trillizos seguirán juntos cuando vayan a la universidad en otoño, pero el resto se prepara para tomar caminos separados por primera vez en sus vidas.

“Fue una graduación muy especial, ya que se cruzaban en el escenario: Le daba la mano y el diploma a uno, y luego venía el segundo a hacer lo mismo”, contó Vera Perkovic, directora de la escuela, entrevistada por TODAY.com.

En su discurso durante el acto de graduación, la máxima autoridad de la secundaria Cooper también se refirió risueña a la situación: “Sabía que teníamos bastantes gemelos porque los veía en el campus, pero el número real me sorprendió hace poco cuando uno de los padres me lo mencionó”, confesó Perkovic durante su discurso para felicitar y despedir a los egresados.

Emoción por partida doble

“Sabía que teníamos bastantes gemelos, pero el número real me sorprendió" expresó la directora de Cooper durante la graduación

Para este grupo especial de graduados, además de haber llegado a una meta, lo que más los emociona es lo que vendrá: “Toda tu vida, cuando eres gemelo, te destacas. La gente siempre te señala y habla de que eres gemela”, le contó la estudiante Jocelyn Reed a TODAY.com. A su lado, Gabrielle, su gemela, agregó: “Solo queremos ser personas independientes... y estamos listas para forjar nuestro propio camino”.

“Estoy muy emocionada de ir a un lugar separado y estar sola, Dondequiera que voy me agrupan con ella y no me ven realmente como mi propia persona, así que estoy muy emocionada de poder tener mis propias experiencias”, amplió Gabrielle.

Las gemelas Reed están listas para tomar caminos separados

Orgulloso por el logro de sus hijas, el padre de Gabrielle y Jocelyn, Aaron Reed le dijo a Today que la experiencia “fue en algunos niveles el doble de emocionante, pero también doblemente caótica y abrumadora”.

Como editora del anuario de Cooper City High School, Jocelyn siempre estuvo al tanto de la cantidad de gemelos en su clase, pero no fue hasta que el grupo estuvo todo junto en una habitación que se dio realmente cuenta de lo especial que es tener tantos múltiples: “Fue una locura ver que es tan común y que hay tantas personas que también son gemelas”.

Los hermanos Dylan y Jordan, que también forman parte del grupo y hablaron con los periodistas, señalaron que hacia adelante despertarse y no ver al otro seguramente será extraño, “pero es por eso que existe FaceTime”.

Dylan y Jordan apuestan a comunicarse por FaceTime

Aunque no hay un conteo oficial, las Escuelas Públicas del Condado creían que estos estudiantes habían establecido un récord para la mayor cantidad de gemelos que se gradúan al mismo tiempo de una escuela. Sin embargo, según un informe de NBC, ese récord pertenece a la Clase de 2017 de la Escuela Secundaria New Trier en Winnetka, que tuvo una graduación de la que formaron parte 44 pares de gemelos.

LA NACION