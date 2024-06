Inundaciones en el sur de Florida: cómo hacer el reclamo por daños, qué bienes están protegidos y cuáles no

Escuchar

Las inundaciones provocadas por el temporal en el sur de Florida, en Estados Unidos, generaron severos daños en la infraestructura, pero también en cientos de viviendas y automóviles de ciudades como Miami. Muchos de los damnificados no podrán afrontar los gastos que significan la reparación de estos destrozos y por eso la contratación de un seguro contra inundaciones se vuelve vital.

El mayor proveedor de seguros para vivienda de EE.UU. es el Programa Nacional de Seguro contra Inundaciones (NFIP, por sus siglas en inglés), que según el Gobierno de EE.UU., “proporciona seguros asequibles a los propietarios y alienta a las comunidades a adoptar y hacer cumplir las regulaciones de gestión de llanuras aluviales”.

Las fuertes inundaciones están en gran parte de Florida JOE RAEDLE - GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Según comentaron expertos al Miami Herald, en el estado sureño no es obligatorio tener este tipo de seguros. Sin embargo, se trata de una excelente idea, incluso si no se vive en una zona de inundación, dada la frecuente aparición de este tipo de fenómenos en el sur de Florida en los últimos años. Cabe recordar que los seguros comunes para propietarios suelen cubrir diversos tipos de daños por agua, pero no por inundación por aumento del nivel del agua.

Las fuertes inundaciones afectan gran parte de Florida JOE RAEDLE - GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Por otra parte, la Agencia Federal de Gestión de Emergencias (FEMA, por sus siglas en inglés) provee a los damnificados créditos y ayudas para la reparación de daños causados por desastres naturales en el marco de sus programas de asistencia individual, para que estas personas puedan recuperarse más rápido del impacto. No obstante, recientemente se conoció que este organismo podría quedarse sin fondos para estas ayudas en agosto.

¿Qué hacer si el agua dañó mi casa?

En caso de que la casa haya sufrido daños por inundación, el sitio Safe Wise recomendó, en primer lugar, “documentar todo”, incluso antes de limpiar el desorden. “Esto sirve para poder mostrarle a la aseguradora el alcance del daño”.

Antes de ingresar a la casa, Safe Wise aconsejó vestirse con equipo de protección adecuado, como botas de agua o impermeables. Luego, con el suministro eléctrico cortado, iniciar el proceso de limpieza: “Es un proceso largo y arduo. Deberá eliminar el agua, recuperar todos los artículos personales que pueda, secar el espacio y desinfectar cualquier área u objeto que haya tocado el agua”, se indicó en el portal.

Dos mujeres reaccionan al ver inundaciones en su calle (Foto AP/Marta Lavandier)

Después, se debe que verificar si hay moho, uno de los problemas más habituales que en algunos casos puede implicar consecuencias tóxicas. Para eliminarlo, FEMA lanzó una guía de pasos, como abrir las puertas y ventanas de la casa cuando la humedad sea menor en el exterior que en el interior, así como utilizar ventiladores y deshumidificadores para eliminar el exceso de humedad, retirar los bienes mojados, desechar alfombras empapadas, desinfectar todo, drenar las paredes quitando el zócalo y perforando cerca del piso, entre otros.

¿Qué hacer si mi auto sufrió daños por las inundaciones?

Las imágenes de autos flotando o tapados por el agua de las inundaciones del sur de Florida también colmaron las redes sociales. Para evitar afrontar los gastos de estos daños en futuras ocasiones, también es recomendable contratar un seguro integral contra todo riesgo, que incluya inundaciones, granizo y lluvias intensas, ya que las pólizas comunes no brindan cobertura para estos eventos.

Qué ahcer si mi auto sufrió daños por la inundación en Florida JOE RAEDLE - GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Según el sitio State Farm, en caso de que el auto haya sufrido daños por inundación, los pasos a seguir son:

Examinar los daños potenciales.

No intentar poner en marcha un auto inundado.

Actuar rápidamente y secar el vehículo lo más rápido posible.

Comunicarse con un servicio de remolque para llevarlo a un terreno más alto.

Presentar un reclamo ante la compañía de seguros contratada.

LA NACION