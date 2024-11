La ciudad de mayoría latina de Florida que quiere tener una avenida en honor a Donald Trump

Hialeah, una ciudad de mayoría hispana en Florida, inició un proceso para renombrar a una de sus principales avenidas en homenaje a Donald Trump, presidente electo de los Estados Unidos. La iniciativa busca designar a la actual Palm Avenue como “President Donald J. Trump Avenue y ya generó un fuerte debate tanto dentro como fuera del condado de Miami-Dade, al que pertenece esta localidad.

Militantes republicanos apoyan la iniciativa de renombrar la avenida en honor a Trump X: @BobbiLinnMac

Hialeah: un bastión republicano en Florida

Hialeah es la octava ciudad más poblada de Florida, con 221.300 habitantes según el censo de 2023. Su densidad poblacional es una de las más altas del estado, con 10.338 personas cada 2,5 kilómetros cuadrados. Ubicada al noroeste de Miami, es conocida por su fuerte identidad cultural hispana, en la que predomina la comunidad cubano-estadounidense.

Según el Nuevo Herald, en noviembre de 2023, los comisionados de esta ciudad votaron a favor de avanzar en la solicitud para que el condado de Miami-Dade apruebe el cambio de nombre de Palm Avenue, una de las vías más reconocidas de la zona, por el de President Donald J. Trump Avenue.

Hialeh, de mayoría latina, es un bastión republicano (Crédito: Dreamstime)

“Creo que nuestra comunidad claramente tiene un apoyo abrumador para él (Trump) en base a los resultados de este último noviembre (las elecciones presidenciales)”, declaró Kevin Cabrera, comisionado republicano de Miami-Dade y patrocinador de la medida.

Sin embargo, la Junta de Preservación Histórica de Hialeah recomendó en su momento no realizar el cambio. El alcalde de Hialeah, Esteban Bovo Jr., también republicano e impulsor de la medida, aseguró que no se eliminará el nombre Palm Avenue, y aclaró que los tramos ya conocidos como Veterans Way no serán afectados.

Un año atrás, el mandatario de Hialeah había fomentado esta modificación. “Siempre cumpliste tus promesas a esta gran nación y la próxima semana pediré al concejo que autorice una calle con tu nombre, Donald Trump Way”, expresó en noviembre de 2023.

Cómo es el proceso para cambiar el nombre de las calles en Miami-Dade: por qué sería rechazado

Para renombrar calles o avenidas en Miami-Dade, existen diferentes requisitos según la autoridad que esté a cargo. Si una carretera está bajo jurisdicción del condado, como en el caso de Palm Avenue en Hialeah, la aprobación necesita una mayoría simple en la comisión del condado.

Sin embargo, si lo que se busca es cambiar el nombre en honor a funcionarios federales vivos, tal como sucede con esta propuesta de homenajear a Donald Trump, se requiere una votación con el apoyo de dos tercios de los comisionados.

La comisión de Miami-Dade, compuesta por 13 miembros, cuenta actualmente con una mayoría del Partido Demócrata, que tiene siete escaños. Esto implica que, para que prospere la iniciativa de Hialeah, al menos un demócrata debería apoyarla. La discusión se llevará a cabo en una sesión el próximo 3 de diciembre. Ese día, quedará definido el futuro nombre de la importante avenida.

Antecedentes de renombramiento de calles en homenaje a presidentes en Miami-Dade

El cambio de nombre de calles en honor a figuras políticas no es algo nuevo en Miami-Dade. En 2016, por ejemplo, se aprobó designar un tramo de la Northwest 185th Terrace, en la ciudad de Miami Gardens, como President Barack and Michelle Obama Boulevard.

Este antecedente refuerza la viabilidad de la iniciativa, aunque las circunstancias políticas y sociales en torno a Trump se generan en un contexto diferente.