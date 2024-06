La historia de amor de Ron DeSantis y su esposa Casey: del primer flechazo a la llegada de sus tres hijos

Escuchar

Ron y Casey DeSantis son una pareja poderosa dentro del partido republicano en Estados Unidos. Juntos han conquistado varias batallas y campañas. Las fotos de ambos, acompañados de sus tres hijos, destacan entre sus simpatizantes como “el ideal americano”, mientras que algunos analistas los describen como “Los DeSantis”, un símbolo de su fuerza como equipo. Sus inicios se remontan a 2006, cuando se conocieron en un campo de golf.

La familia DeSantis en Troy, Ohio @caseydesantis

“Mi swing era terrible y necesitaba toda la práctica posible. Mientras miraba hacia atrás, Ron estaba allí. Creía que lo veía. En realidad observaba las pelotas de golf, pero comenzamos a hablar y así nos conocimos”, reveló la actual primera dama de Florida a Fist Coast News en 2018. En aquel momento, Casey Black era presentadora de noticias, mientras que DeSantis se había graduado en derecho en Harvard un año anterior y era oficial del JAG (Judge Advocate General’s Corps) en la Marina estadounidense.

Este flechazo también fue importante para el político, quien lo recordó en sus memorias, The Courage to Be Free: Florida’s Blueprint for America’s Revival, y lo calificó como “el momento más fortuito de su vida”. Casey es una constante en sus discursos, que sirven como ventana a su relación, al menos a su parte pública. “Me dije a mí mismo que tan pronto como volviera de Irak le pediría matrimonio, y si conoces a mi mujer, no fue una decisión muy difícil para mí”, declaró DeSantis desde Iowa en marzo de este año.

Casey y Ron DeSantis en un evento público Facebook Casey DeSantis

En 2009 se casaron en Walt Disney World Resort, mientras que el banquete fue en Italy Isola, en Epcot. Ahora, mirando hacia atrás, la elección parece irónica, sobre todo si se tiene en cuenta la batalla de DeSantis contra Disney. En una entrevista con SiriusXM, él mismo reconoció: “La vida puede ser impredecible”.

¿Quiénes son los hijos de Ron DeSantis?

En noviembre de 2016, la pareja dio la bienvenida a su primera hija, a la que llamaron Madison. “Mamá y bebé están muy bien. Qué bendición!”, publicó DeSantis en Facebook. Posteriormente, en 2019, nació Mason. En aquel entonces, el mensaje llegó por Twitter: “Casey y yo tenemos la bendición de dar la bienvenida a nuestro hijo Mason Joseph DeSantis. (...) Tanto el bebé como la mamá están muy bien”, escribió.

Después, Casey publicó un video que muchos interpretaron como polémico, en el que su esposo animaba a Madison a “construir un muro”, con piezas de juguete, mientras le leía a Mason The Art of the Deal o les enseñaba la frase “Make America Great Again”, el eslogan de campaña de Donald Trump.

Casey DeSantis tiene un papel fundamental para su esposo, según exempleados y analistas políticos @caseydesantis

En marzo de 2020, la pareja dio la bienvenida a su tercera hija, a la que llamaron Mamie. “Ron y yo estamos más que bendecidos de dar la bienvenida a nuestra nueva bebé (...)”, publicó entonces la actual primera dama en Twitter.

Por su parte, DeSantis les dedicó a sus hijos su último libro: “A Madison, Mason y Mamie: Recuerden siempre escuchar a su mamá”. A menudo los llevan a sus viajes y eventos, como reconoció la primera dama en First Coast News, en 2020. “Trato de involucrarlos tanto como pueda (...)”.

Ron y Casey DeSantis le dieron la bienvenida a su tercera hija @CaseyDeSantis

Desde el primer bebé, Casey DeSantis también asumió su rol político sin tener el cargo oficial. Fue la estratega mediática de su marido y aplicó sus conocimientos como presentadora para entrenarlo. “Estaba al tanto de todos los correos electrónicos e invitaciones”, afirmó un antiguo empleado a Vanity Fair el año pasado. “Si Casey decía salta, sacábamos el trampolín”.

Luego de que nació su tercera bebé, en octubre de 2021, la comunicadora fue diagnosticada con cáncer de mama. En marzo de 2022, el político republicano compartió un video para anunciar que había superado la enfermedad. Este tratamiento también fue parte de su campaña de reelección por la gobernación. Frente a las cámaras, su esposa le dedicó: “Cuando me diagnosticaron cáncer y me enfrenté a la batalla por mi vida, él era el padre que cuidaba de mis hijos cuando yo no podía. Estaba allí para levantarme del suelo cuando no podía soportarlo, para luchar por mí cuando no tenía fuerza”.

En noviembre del año pasado, en el discurso de victoria por la reelección, DeSantis llamó a su esposa “la mejor primera dama”. Los analistas políticos la definen como “el arma secreta”. En declaraciones para Insider, Scott Parkinson, uno de los ex jefes de gabinete de DeSantis en la Cámara de Representantes de Estados Unidos, la describió como “el factor X”. Para el especialista, su injerencia no puede ser más clara: “Ellos (su familia) complementan el elemento político que es Ron DeSantis. Sin Casey, no sería la misma persona”.

Casey y Ron DeSantis en la visita a Tokio, Japón @caseydesantis

