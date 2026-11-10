La ley en Florida es clara: qué pasa con los mangos que cuelgan en un árbol vecino y la multa por tomarlos sin permiso

En Florida, la propiedad de un mango depende de dónde esté la fruta: sigue siendo del dueño del árbol mientras cuelga de la rama, aunque cruce la cerca, y pasa al vecino cuando cae por su cuenta en su terreno o en la acera. Lo explicó a Miami New Times el abogado David Barman, quien enseña derecho comercial en la Universidad Internacional de Florida. Los estatutos de Florida no abordan el tema de forma expresa, por lo que se aplica la jurisprudencia y, en Miami-Dade, una ordenanza del condado.

Mangos que cuelgan en el árbol del vecino en Florida: a quién pertenece la fruta

La fruta que sigue en la rama es del dueño del árbol, aunque cuelgue sobre tu patio, según Barman.

Si el fruto cae en tu patio o en la acera, es tuyo sin duda, bajo el derecho consuetudinario, afirmó Barman.

Tomarlo antes de que caiga es hurto bajo ese mismo derecho, advirtió el abogado.

Si el mango cae solo en otro patio o en la vereda, el dueño de ese terreno puede recogerlo Imagen generada con inteligencia artificial

Qué dice el precedente sobre ramas y raíces que cruzan la cerca

Barman lo considera el precedente más conocido de Florida: un caso de 1987, resuelto por un tribunal de apelaciones en Miami-Dade, sobre un árbol que dañó el techo de un vecino.

El tribunal concluyó que, en Florida, los propietarios no responden legalmente por ramas o raíces que cruzan a un terreno vecino.

El vecino puede podar lo que invade su terreno a su propio costo y, según Barman, la fruta de esas ramas podadas podría aprovecharse.

El fallo no se refiere a recoger fruta ajena, por lo que Barman recomienda consultar al gobierno municipal.

Multas por recoger mangos ajenos en Miami-Dade: qué dice la Sección 21-118

Según Miami New Times, la Sección 21-118 del Código del condado prohíbe tomar, llevarse o dañar plantas o frutos de una propiedad sin el consentimiento del dueño o de su agente.

El código prevé una sanción civil de US$200 por esa infracción.

Miami New Times agrega que la misma sección puede acarrear una multa de hasta US$500 o hasta 60 días de cárcel.

Entrar a una propiedad ajena para recoger mangos también puede configurar entrada sin autorización, con hasta 60 días de cárcel en Florida, según Barman.

El abogado David Barman, quien enseña derecho mercantil en la Universidad Internacional de Florida, explicó que una fruta caída dentro del patio de otra vivienda puede ser recogida por el propietario de ese terreno Imagen generada con IA

Qué pasa con los mangos que cuelgan en un árbol vecino y la multa por tomarlos sin permiso

La Sección 21-118 es una norma del condado de Miami-Dade. Otras ciudades y condados pueden tener reglas propias.

La fruta que sigue en la rama es del dueño del árbol. La que cae en tu terreno o en la acera es tuya.

Barman aconseja pedir permiso antes de cortar o recoger.

Si tu árbol da mucha fruta, el abogado sugiere compartirla con los vecinos.

Este contenido fue producido por un equipo de LA NACION con la asistencia de la IA.