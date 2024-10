La ley poco conocida en Florida que firmó Ron DeSantis y que impacta en los “souvenirs” que se llevan los turistas

Florida es conocida por sus playas, parques temáticos y su fauna salvaje, que la convierten en uno de los destinos turísticos más importantes de Estados Unidos. La mayoría de sus visitantes desconocen la singular ley que regula la venta de souvenirs, que establece un requisito ineludible para que un recuerdo pueda llevar la etiqueta con la leyenda “De Florida”.

Qué dice la ley que regula la venta de souvenirs en Florida

Según la legislación del estado, promulgada en 2022 por el gobernador Ron DeSantis, cualquier artículo que se venda como souvenir y se promocione como “de Florida” debe estar registrado en el Departamento de Agricultura local.

“Es ilegal que cualquier persona use, reproduzca o distribuya los logotipos “Fresh From Florida”, “From Florida” u otros logotipos de la Campaña de Promoción Agrícola de Florida en cualquier producto agrícola o de base agrícola que no sea producto de Florida”, destaca la ley.

Una ley regula la venta de souvenirs en Florida John Raoux - AP

En caso de incumplimientos, esta ley establece una serie de sanciones, como advertencias administrativas, multas o incluso la suspensión de la licencia comercial. Además, los infractores que reincidan se enfrentarán a sanciones más severas, que incluso pueden terminar en procesamientos por delitos menores.

Si bien la normativa fue diseñada para proteger a los productos agrícolas del estado, su aplicación tiene un impacto directo en las tiendas que venden recuerdos turísticos, ya que no es posible que reproduzcan o distribuyan esos logotipos sin estar registrados en el departamento.

Otras leyes curiosas que aún rigen en Florida

La norma que regula la venta de souvenirs no es la única poco común en el estado. Una de las más peculiares, y que recopila NBC Miami, prohíbe que las mujeres se queden dormidas bajo el secador de pelo en los salones de belleza. Sin embargo, la prohibición no es lo más curioso de esta ley, sino el hecho que, en caso de incumplimiento, el responsable de pagar la multa no es el cliente, sino el dueño de la peluquería.

A partir de la abundante fauna que caracteriza a Florida, se dictó una ley que prohíbe alimentar a caimanes o cocodrilos. Aunque pueda obvio, esta normativa se instauró para prevenir que los animales se acostumbren al contacto humano y puedan convertirse en un riesgo para las personas. Violar esta norma tiene sanciones.

Otra medida curiosa es la que prohíbe el lanzamiento masivo de globos. En Florida, liberar diez o más globos simultáneamente es ilegal, a menos que estos sean biodegradables o se trate de actividades científicas o en interiores. La finalidad de esta normativa es proteger al medio ambiente y a la fauna, ya que los globos pueden ser confundidos con alimentos por aves y otros animales.

La nueva ley de Florida prohíbe el lanzamiento intencional de globos Freepik

Una norma de Florida que sorprende y que genera polémica es la que establece que el adulterio es considerado un delito menor. Aunque esta normativa rara vez se aplica en la práctica, sigue vigente y penaliza a quienes mantengan relaciones extramaritales de manera pública.

Por otra parte, “ser molesto” en ese estado también es ilegal. Una normativa establece que cualquier acción que perturbe la paz o afecte la salud de los ciudadanos puede ser sancionada. Aunque el término es vago y puede ser interpretado de distintas maneras, la ley otorga a las autoridades locales el poder de aplicar multas a quienes infrinjan esta disposición.

LA NACION