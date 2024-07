La nueva ley que entró en vigor en julio en Florida que casi nadie conoce, pero que puede causarte una multa al conducir

Escuchar

Los conductores que manejen un vehículo en Florida sin el registro válido enfrentan sanciones más duras desde este 1° de julio, cuando entró en vigencia la ley HB1589, firmada en marzo por el gobernador Ron DeSantis. La nueva normativa afecta principalmente a inmigrantes indocumentados, que no pueden acceder a una licencia en ese estado del sureste de Estados Unidos.

La normativa fue firmada por el gobernador DeSantis en marzo y entró en vigor el pasado 1° de julio Oficina del Gobernador

“En Florida, no toleramos la inmigración ilegal y mucho menos la anarquía cometida por extranjeros ilegales que, en primer lugar, no deberían estar aquí”, planteó DeSantis meses atrás, tras promulgar la iniciativa. “No permitimos que los extranjeros ilegales obtengan licencias de conducir y no reconoceremos las licencias de conducir que las jurisdicciones santuario otorgan a los extranjeros ilegales. Al aumentar las sanciones por conducir sin una licencia válida, la ley que firmé hoy es otra herramienta para ayudar a las autoridades a mantener a los floridanos a salvo de los impactos de la crisis fronteriza”, agregó en aquel entonces.

La ley que aumenta las sanciones por conducir sin licencia válida en Florida

En concreto, la ley HB 1589 aumentó las penalidades para aquellas personas que conduzcan sin la documentación válida necesaria dentro de la jurisdicción. Así, si bien la condena por una primera infracción seguirá como de un delito menor de segundo grado, de máximo 60 días, según lo dispuesto en los capítulos 775.082 y 775.083 de los Estatutos de Florida; de ahí en adelante las sanciones pasaron a ser mayores.

Qué dice la nueva ley HB 1589 sobre las sanciones por conducir sin licencia StunningArt - Shutterstock

Así, se incrementó la sentencia máxima de cárcel para una segunda condena, que en tanto delito menor de primer grado pasó desde este 1° de julio de un máximo de 60 días a un máximo de un año de cárcel. Asimismo, se impuso una sentencia mínima obligatoria de 10 días de prisión, como delito menor de primer grado, para una tercera condena o en las condenas subsiguientes.

Cómo obtener la licencia de conducir en Florida: todos los requisitos

El trámite para obtener la licencia de conducir por primera vez en Florida debe hacerse en persona, en cualquier oficina del Departamento de Seguridad Vial y Vehículos Motorizados de Florida (Flhsmv, por sus siglas en inglés), que es el encargado de emitir estos documentos en ese estado.

Requisitos para obtener una licencia de conducir no comercial en Florida Indiana Bureau of Motor Vehicles

Para conseguir la licencia Clase E, que habilita a la persona a manejar cualquier vehículo motorizado no comercial, incluyendo automóviles, camionetas o aquellos vehículos recreativos y de dos o tres ruedas, y la tarifa para el trámite es de 48 dólares, incluído el permiso de aprendizaje. Los requisitos y pasos son:

Tener al menos 16 años .

. Completar un curso de drogas y alcohol .

. Pasar una prueba de visión y audición .

. Aprobar el examen de conocimientos de clase E, con 50 preguntas de opción múltiple sobre leyes de tránsito y señales.

E, con 50 preguntas de opción múltiple sobre leyes de tránsito y señales. Pasar el examen de habilidades de conducción de clase E. El solicitante deberá proporcionar un vehículo con una etiqueta válida, comprobante de seguro y pasar una inspección.

El solicitante deberá proporcionar un vehículo con una etiqueta válida, comprobante de seguro y pasar una inspección. Proporcionar identificación o, en caso de ser inmigrante, todos los documentos que den cuenta de que se posee un estatus migratorio legal .

o, en caso de ser inmigrante, todos los . Fotografía .

. A su vez, si el solicitante es menor de 18 años y no está casado, la solicitud de licencia debe estar firmada por un padre o tutor legal.

