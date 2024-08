La polémica foto de Messi y DeSantis hizo estallar a algunos hinchas del Inter Miami: “Mantengamos al fútbol limpio”

Escuchar

El gobernador de Florida, Ron DeSantis, anunció una inversión de ocho millones de dólares para ayudar al Inter Miami en la creación de su nuevo estadio. Forma parte de un plan que tiene el mandatario para generar trabajo en la región. Durante el evento, se encontró con los dirigentes de la institución y también aprovechó el momento para tomarse una foto con la máxima estrella de ese club de fútbol: el argentino Lionel Messi. Sin embargo, la imagen no fue del todo bien recibida en redes sociales.

El gobernador de Florida, Ron DeSantis, se tomó una fotografía junto al futbolista, Lionel Messi; la imagen causó rechazo entre los seguidores de Inter Miami User - https://x.com/Jorge__Mas

Polémica en el Inter Miami: la imagen de Messi y DeSantis abrió el debate

Durante la conferencia de prensa, el mandatario estatal se mostró junto a Jorge Mas, uno de los dueños de Inter Miami, y la vicegobernadora, Jeanette Núñez. Todos juntos se sumaron a una foto junto al capitán de la Selección Argentina. La imagen la subió Mas a su cuenta de X (antes Twitter) y algunos fanáticos de la institución se mostraron descontentos.

“No hagas de nuestro GOAT un apoyo político”, replicó un usuario en referencia al popularizado término que se conforma por las iniciales de Greatest Of All Time (el mejor de todos los tiempos, en español). “Mantengamos el fútbol limpio de políticos”, respondió otro. “Qué posteo más horrible, que el fútbol no tenga nada de política”, dijo un tercero. Así, cientos de comentarios inundaron las redes sociales del dueño del Inter Miami.

Sin embargo, también estuvieron quienes manifestaron su apoyo a la reunión entre Messi y DeSantis. “Primer gobernador en nuestro estadio. Momento histórico sin importar afiliación política”, destacó una persona, mientras otra bromeó con que el jugador argentino forma parte del movimiento de Donald Trump, Make America Great Again (MAGA).

Lionel Messi junto a Jorge Mas en el estadio del Inter Miami X

El gobierno de Florida ayudará en la construcción del estadio del Inter Miami

Durante ese evento, DeSantis anunció la inversión de US$8 millones para la construcción de un nuevo estadio para Inter Miami, institución fundada en 2018 que forma parte de la Major League Soccer (MLS) y que actualmente hace de local en el Chase Stadium en la ciudad de Fort Lauderdale.

El dinero destinado a Inter Miami saldrá de las arcas del Fondo de Subvenciones para el Crecimiento del Empleo del estado de Florida. El proyecto también incluye una carretera alrededor del nuevo Miami Freedom Park, nombre que llevará el estadio. El recinto estará ubicado cerca del Aeropuerto Internacional de Miami y tendrá una capacidad para 25.000 espectadores.

El Inter Miami se quedará en el Chase Stadium durante la temporada 2025; su nuevo estadio estaría terminado para 2026 https://www.youtube.com/@SimplyFootballNews

El objetivo de DeSantis es que la obra vial ayude a la gobernación a crear empleos en el rubro de la construcción. Además, al estar cerca del aeropuerto, aliviaría el tránsito en la zona. En conferencia de prensa, DeSantis sostuvo que el estadio no solo se destinará a los partidos, sino que también albergará otros eventos y que tendrá una zona comercial. “Es posible que la gente ni siquiera quiera ir a un partido, tal vez solo quiera salir a cenar. Esto será una atracción”, dijo el mandatario.

Dentro del año fiscal 2024, que comenzó el 1° de julio, habrá US$75 millones destinados a distintas obras y particularmente al Fondo de Crecimiento Laboral. Por su parte, Inter Miami anunció que la construcción del estadio nuevo sufrirá una modificación en los plazos. Por ahora, el club se quedará hasta la temporada 2025 en el Chase Stadium.

