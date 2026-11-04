Las propuestas de Byron Donalds como gobernador electo de Florida: cómo impactan en los migrantes y qué piensa del ICE

Byron Donalds ganó las elecciones 2026 en Florida y será el próximo gobernador del Estado del Sol tras vencer al demócrata David Jolly con el 50% de los votos, según AP (99% del escrutinio realizado). El republicano prevé implementar medidas para reducir el costo de vida de los floridanos y suprimir los fondos estatales gratuitos que incentiven o fomenten la inmigración ilegal.

Una por una: cuáles son las propuestas de Byron Donalds, el nuevo gobernador de Florida

Las medidas de Donalds para Florida se estructuran bajo la premisa de una administración “responsable, alcanzable y asequible”, según su sitio web de campaña. Entre las principales se encuentran:

Asequibilidad : implementar medidas para reducir el costo de vida a las familias trabajadoras y adultos mayores.

: implementar medidas para reducir el costo de vida a las familias trabajadoras y adultos mayores. Salud: exigir transparencia previa en los precios de atención médica.

exigir transparencia previa en los precios de atención médica. Apoyo policial: respaldar a las fuerzas del orden y garantizar recursos para su labor.

respaldar a las fuerzas del orden y garantizar recursos para su labor. Transparencia fiscal: crear un portal digital que permita consultar el gasto del presupuesto estatal con un solo clic.

Byron Donalds propone que todas las empresas usen E-Verify para verificar el estatus legal de cada trabajador Rebecca Blackwell - AP

En cuanto a sus políticas migratorias, el republicano propone suspender los beneficios gratuitos que fomenten la inmigración ilegal, exigirle a las empresas que utilicen el sistema E-Verify para verificar si un empleado tiene autorización para trabajar y coordinar a la policía estatal con las agencias federales para deportar a los no ciudadanos que cometan delitos.

“Debemos asegurar nuestras fronteras, mantener seguros nuestros vecindarios, poner fin a las ayudas pagadas por los contribuyentes para la inmigración ilegal y sacar las drogas mortales de nuestras calles”, destacó el gobernador electo en su sitio web.

El apoyo de Donalds al acuerdo 287 (g)

Donalds ha mostrado su apoyo a la colaboración del ICE con agencias locales durante su campaña electoral. Durante una mesa redonda con miembros de la comunidad empresarial en Jacksonville a mediados de octubre, afirmó que los estados “tienen que” colaborar con el gobierno federal para hacer cumplir las leyes de inmigración, según WLRN.org.

“El ICE es una agencia federal de aplicación de la ley, no estatal. Según la Constitución, cada estado tiene la responsabilidad de cumplir con las leyes federales, porque los estados otorgaron al gobierno federal la autoridad en materia de inmigración, naturalización y deportación”, dijo el republicano.

Byron Donalds afirma que que los estados “tienen que” colaborar con el gobierno federal para hacer cumplir las leyes de inmigración OCTAVIO JONES - GETTY IMAGES NORTH AMERICA

“Los estados no establecen la política de inmigración. Lo hace el gobierno federal”, agregó.

Florida se rige bajo el programa 287(g), una propuesta que permite otorgar a los oficiales locales autoridad federal de inmigración. Con esta estrategia, las agencias federales mejoran la colaboración con las fuerzas del orden estatal.

Cuándo asume el nuevo gobernador de Florida

Según la Constitución de Florida, el gobernador electo asume el cargo el primer martes de enero del año siguiente a la elección. En el caso de Donalds, la fecha correspondiente es el 5 de enero de 2027.