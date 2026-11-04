María Elvira Salazar tras las midterms y los resultados en Florida: “Mi Partido Republicano necesita corregir el rumbo en la economía y en la inmigración”

La congresista republicana María Elvira Salazar se declaró ganadora en el distrito 27 la noche del martes 3 de noviembre. Ante sus seguidores en Key Biscayne, interpretó los resultados de las elecciones de medio término en Florida como una advertencia: “Los votantes han hablado alto y claro en todo el distrito número 27, en Florida y en el resto del país: mi partido, mi Partido Republicano, necesita corregir el rumbo en la economía y en la inmigración”. Su ventaja sobre el demócrata Eliott Rodríguez es tan estrecha que la contienda se encamina a un recuento obligatorio.

¿Por cuántos votos aventaja Salazar a Rodríguez en el distrito 27?

Con todos los precintos reportados, la ventaja de Salazar era de 1.116 votos en la mañana del 4 de noviembre.

En 2024, con los límites anteriores del distrito, Salazar obtuvo el 60,4 % de los votos frente al 39,6 % de la demócrata Lucía Báez-Geller. En el distrito rediseñado, Trump había ganado el 57 % de los votos.

La republicana María Elvira Salazar junto a la gobernadora de Puerto Rico en la previa de las midterms 2026

¿Cuándo se sabrá si habrá recuento y quién ganó?

La ley de Florida exige un recuento por máquina cuando la diferencia es igual o menor al 0,5 % de los votos emitidos para el cargo. Si después de esa revisión el margen queda en 0,25 % o menos, se ordena un recuento manual de las boletas sin un voto válido para el cargo, según la guía de recuentos del Departamento de Estado de Florida.

El plazo para entregar los resultados no oficiales vence al mediodía del sábado 7 de noviembre. Un eventual recuento debe terminar a las 15:00 del 12 de noviembre y es obligatorio, salvo que el candidato que va detrás renuncie a él por escrito, añadió la agencia.

En su mensaje, María Elvira Salazar remarcó que el ICE arrestó en julio a un gran número de personas sin antecedentes penales y afirmó que algunos de los esfuerzos de Trump por controlar la inmigración "han ido demasiado lejos" @maelvirasalazar

La supervisora de Elecciones de Miami-Dade, Alina García, dijo a The Florida Tribune que el resultado final podría conocerse recién el sábado. Telemundo, que situó la diferencia en poco más de 1.000 votos, destacó que Salazar se proclamó ganadora pese al estrecho margen. Rodríguez afirmó ante sus seguidores en South Miami que no reconocerá la derrota hasta que concluya el recuento.

¿Qué dejaron las elecciones en Florida y qué pasa con la agenda migratoria?

En el resto del estado, el republicano Byron Donalds ganó la gobernación y será el primer gobernador negro de Florida. La republicana Ashley Moody derrotó a la demócrata Angie Nixon en la elección para el Senado federal. En el sur de Florida, el demócrata Jared Moskowitz ganó el nuevo distrito 25.

El distrito 27 es hispano en cerca de tres cuartas partes, según The Florida Trib. En septiembre, Salazar le dijo a Trump en un video grabado frente a la Casa Blanca que algunas de sus medidas de control migratorio habían ido demasiado lejos. En ese mismo video afirmó que los hispanos que lo ayudaron a ganar en 2024 se sienten traicionados.

Para los inmigrantes indocumentados, la principal propuesta de Salazar sigue siendo la Ley Dignidad (H.R. 4393), presentada en 2025 con la demócrata Verónica Escobar.

El proyecto permitiría solicitar hasta siete años de estatus legal, sin ciudadanía ni beneficios federales, a quienes estén en el país desde antes de 2021 y no tengan antecedentes penales. Según el registro del Congreso, su última acción fue el envío a un subcomité en julio de 2025.

Aspectos importantes de la Ley Dignidad, propuesta por la congresista Salazar X @RepMariaSalazar

El próximo paso será la entrega de los resultados no oficiales el sábado 7 de noviembre al mediodía, que determinará si el distrito 27 entra formalmente en recuento. Si se confirma, el ganador oficial no se conocería antes del 12 de noviembre, plazo fijado para terminar la revisión por máquina.

Este contenido fue producido por un equipo de LA NACION con la asistencia de la IA.