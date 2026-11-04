Nació en Florida y tuvo dos pasaportes de EE.UU.: por qué el ICE sostiene que no es ciudadano e intenta deportarlo

Phillip James, de 39 años, lleva casi diez meses detenido por las autoridades migratorias estadounidenses, pese a que documentos judiciales y registros oficiales indican que nació en Florida y que obtuvo dos pasaportes de Estados Unidos. El gobierno sostiene que su certificado de nacimiento es fraudulento y busca enviarlo a Jamaica, mientras sus abogados intentan demostrar que tiene derecho a permanecer en el país.

Nació en Estados Unidos, pero el ICE sostiene que su certificado de nacimiento es falso

El caso de James presenta una disputa sobre su nacionalidad que mantiene al hombre bajo custodia migratoria desde enero de 2026. Aunque existen documentos judiciales que respaldan que nació en territorio estadounidense y antecedentes de dos pasaportes emitidos por el gobierno federal, las autoridades migratorias cuestionan su identidad y aseguran que no es ciudadano de ese país.

Según una investigación publicada por Associated Press, James permanece detenido en una instalación migratoria de máxima seguridad ubicada en Bunker Hill, Indiana.

Su situación llegó a los tribunales después de que un juez de inmigración ordenara su deportación a Jamaica en abril de 2026. La defensa apeló esa resolución y presentó una solicitud ante un tribunal federal para conseguir su liberación.

La situación plantea un problema legal: el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) no tiene facultades para mantener detenidos a ciudadanos estadounidenses por razones migratorias.

De acuerdo con la investigación de AP, el Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés), organismo del que depende el ICE, afirmó que el pasaporte original fue expedido sobre la base de un certificado de nacimiento fraudulento. Sin embargo, cuando la agencia periodística solicitó información adicional, el gobierno no presentó pruebas que permitieran respaldar esa acusación ni explicó cómo había llegado a esa conclusión.

El ICE cuestiona los documentos que acreditan su nacimiento en Florida y sus dos pasaportes

Los antecedentes documentales reunidos por la defensa constituyen uno de los principales argumentos para cuestionar la deportación. James nació en 1987, en el Condado Orange, de acuerdo con el certificado de nacimiento presentado ante la Justicia y una declaración jurada de su madre.

A esa documentación se suma un registro judicial de 1988 relacionado con el reconocimiento de su paternidad. AP encontró que ese expediente coincide con los datos incluidos en el certificado de nacimiento, entre ellos, la fecha, la identidad de sus padres y su residencia en Florida.

La documentación también permite reconstruir cómo James obtuvo sus pasaportes estadounidenses. El primero fue expedido en 2008, cuando presentó el certificado de nacimiento que ahora cuestiona el gobierno. Quince años después, en 2023, recibió la aprobación de un segundo, luego de conseguir una orden judicial en Nueva York que autorizó un cambio de nombre.

Sin embargo, la posición de las autoridades cambió a partir de 2024, cuando James presentó distintas solicitudes relacionadas con su ciudadanía y la protección frente a una eventual deportación. En esos trámites afirmó que había nacido en Jamaica, una declaración que terminó siendo utilizada por las autoridades para cuestionar su nacionalidad estadounidense.

James fue arrestado el 5 de enero de 2026 y permanece recluido en una instalación migratoria de máxima seguridad ubicada en Bunker Hill, Indiana Fotomontaje realizado con IA

Según documentos judiciales citados por AP, los abogados de James consultaron a las autoridades jamaicanas para verificar si existían registros de nacimiento o ciudadanía vinculados con la identidad investigada. La respuesta fue que no encontraron documentación que acreditara esos antecedentes.

Florida, el ICE y la enfermedad mental de James: qué papel tuvo en la disputa por su nacionalidad

Los antecedentes de salud mental de James también ocupan un lugar importante en el expediente. El hombre tiene registros de enfermedad mental desde su infancia y fue diagnosticado con esquizofrenia paranoide, de acuerdo con informes de especialistas presentados ante el tribunal.

Los profesionales que evaluaron su situación señalaron que presenta creencias delirantes relacionadas con sus orígenes familiares y su nacionalidad. Entre otras afirmaciones, James sostuvo que había nacido en Jamaica, que era hijo ilegítimo de un antiguo primer ministro de ese país y que tenía vínculos con una familia real del Líbano.

Los especialistas consideraron que sus declaraciones no eran confiables debido a su condición psiquiátrica. Este aspecto resulta relevante porque las autoridades migratorias utilizaron algunas de esas manifestaciones para respaldar su postura de que no es ciudadano estadounidense.

En particular, el gobierno tomó como referencia las afirmaciones de James sobre haber nacido en Jamaica y haber ingresado ilegalmente a Estados Unidos en 2009. También incorporó sus antecedentes penales como parte de los argumentos para justificar el procedimiento migratorio.

Cómo avanza la batalla judicial para conseguir la liberación de James

La detención de James comenzó el 5 de enero de 2026, después de que un juez aplazara una audiencia migratoria. El procedimiento para expulsarlo del país, sin embargo, empezó anteriormente, en diciembre de 2025.

En una primera etapa, el hombre se representó a sí mismo durante los procesos en los que intentaba impugnar su detención. Actualmente, cuenta con asistencia legal de Bronx Defenders, una organización sin fines de lucro que brinda representación a personas de bajos recursos en asuntos migratorios.

Registros presentados ante la Justicia confirman que James nació en 1987 en el Condado Orange, Florida, lo que consta en su partida de nacimiento, una declaración jurada de su madre y un expediente judicial de paternidad de 1988 Imagen ilustrativa generada con IA

Su equipo de abogados presentó el 19 de agosto de 2026 una petición ante un tribunal federal para solicitar que sea liberado. Además, apeló la orden de deportación ante la Junta de Apelaciones de Inmigración, con el objetivo de revertir la decisión que dispone su traslado a Jamaica.

La discusión continuó durante septiembre. El 28 de ese mes, un abogado del gobierno presentó un escrito en el que insistió en que James nació en Jamaica y que ingresó a Estados Unidos sin autorización.

Mientras tanto, el juez federal Damon Leichty tiene pendiente una decisión sobre la petición de liberación. Su resolución será determinante para establecer si James puede abandonar el centro de detención mientras continúa la disputa sobre su nacionalidad.

Por ahora, James continúa detenido mientras los tribunales examinan los argumentos de ambas partes. El certificado de nacimiento de Florida, los antecedentes de sus dos pasaportes estadounidenses y los registros judiciales que respaldan su versión constituyen elementos centrales de la defensa.