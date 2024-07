Ola de calor: la curiosa estrategia de un zoológico de Florida para mantener frescos a los animales al aire libre

Escuchar

En pleno verano boreal, una gran ola de calor azota desde hace varias semanas varios territorios de Estados Unidos. En ese contexto, Florida es uno de los estados más afectados por las altas temperaturas, que no solo afectan a las personas, sino también a los animales. Conscientes de esa realidad, las autoridades del zoológico de Palm Beach tomaron medidas para mantener frescos y brindar alivio a las especies que viven al aire libre.

El Zoológico y Sociedad de Conservación de Palm Beach se encuentra al sur del estado de Florida, donde la temperatura promedio en lo que va de julio es de 30°C, mientras que la sensación térmica asciende hasta 38°C. Todo eso acompañado con una humedad que llega hasta 70%. Por eso, los visitantes del lugar toman precauciones para cuidarse del calor durante el paseo, de la misma forma en que los especialistas se preocupan por los animales.

Los cuidadores del Zoológico de Palm Beach prueban distintas estrategias para que los animales sobrelleven mejor las altas temperaturas User - www.instagram.com/palmbeachzoo

Los cuidadores comenzaron a darles a los animales una especie de “bocadillos helados”, que no son más que grandes cubos de hielo, según consignó AP. No solo sirven para enfriar las piletas de ciertas jaulas, como la de los osos y las nutrias, sino que también varias especies los comen e incluso juegan con ellos. Aunque la gran mayoría de animales son de climas cálidos y están aclimatados a las temperaturas de Florida, eso no significa que no disfruten de esos bloques helados.

Para los tigres malayos,los especialistas preparan huesos de vaca congelados, metidos dentro de bloques de hielo. Este divertimento lo combinan con una porción de leche de cabra, también congelada. En tanto, a las tortugas gigantes que provienen del Océano Índico se las moja con mangueras de agua fría que se filtra a través de sus caparazones.

“Aunque todos nuestros animales están aclimatados al clima del sur de Florida, buscan formas de refrescarse durante los días calurosos, al igual que nosotros”, le explicó Mike Terrell, curador de experiencias con animales del zoológico, al medio citado. “Todos los animales que tenemos aquí fueron elegidos específicamente porque están acostumbrados a climas cálidos. Y por eso son totalmente felices en un ambiente con mucho calor y mucha humedad”, agregó.

Por otro lado, el especialista indicó que estas diferentes estrategias para refrescar a los animales también sirven para atraer y entretener al público, especialmente a los niños que disfrutan ver a las diferentes especies jugando con los grandes bloques de hielo. “Nos encantan las huellas de su nariz”, contó Terrell en referencia a cómo los chicos se pegan al vidrio del santuario para observar desde lo más cerca posible.

Por último, explicó que los diferentes elementos que se les dan a los animales forman parte de un largo proceso durante el cual se les brinda diversos objetos hasta determinar cuál es el que prefieren. “Es un poco de prueba y error. Podemos hacer nuestra mejor suposición, pero si les damos algo que no les gusta o con lo que no interactúan, no vamos a seguir dándoselo”, concluyó.

