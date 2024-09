Perdió a su perro en Florida y más de dos años después lo encontró a 1400 kilómetros: “Saltó a mis brazos”

Después de más de dos años de búsqueda, una familia de Pensacola, Florida, recibió la llamada inesperada: su pitbull Andora había sido encontrado. Lo sorprendente fue que el perro estaba a casi 1400 km de distancia, en Enid, Oklahoma. La noticia presentó un desafío logístico por la distancia, pero sus dueños, Brenna Denmark y su esposo, no dudaron ni un segundo en viajar a buscarlo. La pareja rápidamente se organizó para salir a la ruta y reunirse con su querida mascota.

El último viernes por la noche, mientras la familia disfrutaba de un día tranquilo, recibió la noticia que cambiaría su fin de semana: su perro Andora había sido encontrado a 1400 km de distancia. Al principio no podían creerlo, ya que nunca habían oído hablar de Enid. “Pensamos en que no había forma de que pudiéramos hacer ese viaje”, contó Denmark a WKRG NEWS 5. Sin embargo, la idea de estar nuevamente con su mascota fue más fuerte que cualquier obstáculo.

Andora, que había estado desaparecido desde hace más de dos años, volvió a los brazos de sus dueños (Imagen: KFOR - Oklahoma’s News Channel 4)

Al día siguiente, la pareja hizo todo lo posible para alquilar un auto y ponerse en marcha. Muy temprano, emprendieron las 13 horas de viaje hasta Enid, decididos a reencontrarse con su perro. Andora, que había estado desaparecido desde hace más de dos años, estaba finalmente al alcance de sus manos.

Al llegar a Oklahoma, la emoción fue palpable. Denmark confesó que temía que Andora no los recordara, pero ese miedo desapareció tan pronto como lo vio: “Saltó directamente a mis brazos y no quería soltarse”, dijo emocionada. La conmovedora escena no solo les devolvió la esperanza, sino que también llenó de alegría a sus tres hijos y a los otros siete perros que esperaban en casa.

Un final feliz después de dos años de incertidumbre

La familia había perdido la esperanza de encontrar a Andora en las primeras semanas de su desaparición. Buscaron por todas partes en Pensacola, sin imaginar que su mascota terminaría tan lejos de casa. “Buscarla fue desgarrador”, recordó Denmark, pero el reencuentro hizo que todos esos esfuerzos parecieran ahora insignificantes frente a la felicidad de volver a estar juntos.

Aunque Andora sigue siendo el mismo perro cariñoso de siempre, necesitó tiempo para readaptarse a su hogar en Pensacola. Además, aún está acostumbrándose a la convivencia con los otros perros de la familia. Sin embargo, sus dueños no dudan de que pronto volverá a sentirse completamente en casa.

Aunque Andora sigue siendo el mismo perro cariñoso de siempre, necesitó tiempo para readaptarse a su hogar en Pensacola (Imagen: KFOR - Oklahoma’s News Channel 4)

El reencuentro entre Andora y su familia es una historia que demuestra la profunda conexión entre los seres humanos y sus mascotas. A pesar de los kilómetros que los separaban y el tiempo que había pasado, la familia nunca perdió la esperanza de volver a ver a su perro.

LA NACION