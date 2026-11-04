Quién ganó las elecciones en Florida 2026 y resultados de las midterms en Miami, Orlando y Tampa

El martes 3 de noviembre se celebraron las elecciones en Florida 2026 para definir diferentes cargos públicos en el estado. Entre los resultados, Byron Donalds ganó y será el nuevo gobernador con el 50,1% de los votos (con el 98% del escrutinio realizado), según AP, en tanto que Ashley Moody gana el Senado, cargo que asumió de manera interina tras el nombramiento de Marco Rubio como secretario de Estado.

Resultados de las elecciones en Florida 2026

Con el 98% de los votos escrutados, se confirmó que Byron Donalds es el nuevo gobernador de Florida. Venció a David Jolly por 50,1% de los sufragios, frente al 48,7% que sacó el demócrata, con el 98% del escrutinio realizado, según AP.

Byron Donalds propone mantener la línea del actual gobernador y afirmó que destituirá a funcionarios locales que se nieguen a colaborar con las agencias de inmigración X @ByronDonalds

Byron Donalds nació y creció en Brooklyn, Nueva York. En 2002 se graduó de la Universidad Estatal de Florida (FSU, por sus siglas en inglés) con una licenciatura en Marketing y Finanzas.

Ingresó al entorno político en 2016, cuando fue elegido para representar a los condados de Hendry y el este del condado de Collier en la Cámara de Representantes de Florida.

en la Cámara de Representantes de Florida. El 18 de agosto de 2020, Donalds fue electo como representante del 19º Distrito Congresional de Florida con el 23% de los votos, seguido por Dane Eagle con el 22%, según Ballotpedia.

Como compañero de fórmula de Donalds, Bryan Ávila resultó electo vicegobernador. El político nació en Hialeah, Florida, y es hijo de exiliados cubanos.

Obtuvo un título de Asociado en Artes en el Miami Dade College (2004), donde presidió la Asociación de Gobierno Estudiantil .

en el Miami Dade College (2004), donde presidió la . Comenzó su carrera política en 2009 , cuando se incorporó como miembro activo del Comité Ejecutivo Republicano de Miami-Dade.

, cuando se incorporó como miembro activo del Comité Ejecutivo Republicano de Miami-Dade. En 2022, fue elegido para representar al Distrito 39 en el Senado estatal, tras derrotar al demócrata Charles Lewis I con el 69.8% de los votos.

Bryan Ávila tiene raíces cubanas y nació en Hialeah Instagram @bryanavilafl

Qué votaron los ciudadanos en Miami, Orlando y Tampa

Los ciudadanos de Miami-Dade, Orange y Hillsborough también eligieron a sus nuevos líderes en la jornada. En relación con el escaño que dejó vacante Marco Rubio en el Senado, Ashley Moody fue declarada ganadora con el 50,9% de los votos, según AP.

Moody nació en Plant City, Florida. Estudió en la Universidad de Florida, donde obtuvo una maestría en Contabilidad, además de su título en Derecho.

Ashley Moody gana la elección al Senado de Florida Joe Burbank - Orlando Sentinel

Ejerció como la 38ª fiscal general de Florida entre 2019 y 2025. El 21 de enero de 2025 asumió de manera provisoria el escaño de Rubio en el Senado tras ser designada por el actual gobernador de Florida, Ron DeSantis.

María Elvira Salazar lidera la contienda en Florida

Mientras avanza el recuento de votos, María Elvira Salazar lidera la reelección al Distrito 27 de Florida en el Congreso federal, con el 50,2% de los sufragios. Nació en Little Havana, Miami, y es hija de exiliados cubanos. Obtuvo una licenciatura en Comunicación en la Universidad de Miami.

La carrera de Salazar, que prometió avanzar con una ley de regularización migratoria para millones de extranjeros, conocida como Dignity Act, se mantiene reñida frente Elliot Rodríguez, candidato demócrata.

María Elvira Salazar nació en Little Havana, Miami, como hija de exiliados cubanos Captura de video

Qué proyectaban las últimas encuestas sobre las elecciones en Florida

Los sondeos reflejaban un posible triunfo del Partido Republicano con diferencias pequeñas entre los candidatos demócratas. Según una encuesta presentada por Florida Politics el 28 de octubre, Donalds lideraba la intención del voto con el 48% frente al 46% de Jolly.

En la contienda por la banca de Rubio en el Senado, una encuesta de St. Pete Polls proyectaba la victoria de Moody con un 49% frente al 45% de Nixon.

Salazar y Rodríguez tenían una brecha más cerrada. De acuerdo con el estudio de House Majority PAC, la republicana superaba al demócrata por un punto porcentual (47% y 46%, respectivamente).