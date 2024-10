Residentes de Florida quedan en shock al ver que sus departamentos se están hundiendo: qué pasa en Jacksonville

Los residentes de un complejo de departamentos ubicado en Jacksonville, Florida, deben mudarse o rescindir de sus contratos de alquiler después de notar que los pisos de sus propiedades se hundían con el peso de los muebles. La administración del recinto les ofreció tres opciones en tanto se reconstruyen las unidades afectadas, aunque algunos inquilinos están disconformes y aseguran que se trata de una mala construcción.

Se trata del Presidium Regal, un lujoso condominio ubicado sobre la carretera Beach Boulevard que hizo su gran inauguración el año pasado. De acuerdo con News4JAX, los inquilinos del segundo, tercer y cuarto piso deben tomar una importante decisión sobre sus contratos mientras se arreglan los pisos hundidos de sus departamentos.

Los inquilinos de Presidium Regal pueden mudarse a otra unidad o rescindir de sus contratos sin costo Presidium Regal

¿Qué pasará con los residentes afectados de Presidium Regal?

Los residentes se encontraron con un impactante cartel al llegar a sus respectivos hogares el anterior 3 de octubre. En el mensaje, la administración les ofrecía tres alternativas:

Traslado permanente : puede trasladarse a otra unidad con un contrato de arrendamiento de 14 o 15 meses. El inquilino recibirá dos meses gratis y se cubrirán el costo de mudanza y embalaje.

: puede trasladarse a otra unidad con un contrato de arrendamiento de 14 o 15 meses. El inquilino y se cubrirán el costo de mudanza y embalaje. Traslado temporal : puede trasladarse temporalmente a otra unidad durante el período de construcción de 60 días. Luego, volverá a su departamento actual y recibirá un mes gratis. Se cubrirán el costo de mudanza y embalaje.

: puede durante el período de construcción de 60 días. Luego, volverá a su departamento actual y recibirá un mes gratis. Se cubrirán el costo de mudanza y embalaje. Terminación del contrato de arrendamiento: puede rescindir de su contrato sin cargo a partir del 31 de octubre.

El lugar comenzará con la construcción cuando todos los residentes de trasladen a otra unidad, aunque se desconoce el motivo de los pisos defectuosos Pexels

Sin embargo, la gerencia del recinto no aclaró las causas de los problemas con los pisos en las unidades afectadas. En su lugar, se notificó que todos los residentes que no estuvieran en el primer piso debían mudarse para proseguir con las reparaciones y que se realizarían tres traslados por día en torno al orden de llegada. También se despejaron dudas sobre los reembolsos de los depósitos de seguridad correspondientes.

Los residentes no están conformes con las soluciones que ofrece Presidium Regal

En diálogo con News4JAX, dos residentes del condominio, que decidieron mudarse fuera del complejo por los inesperados inconvenientes, comentaron que los problemas habrían iniciado en septiembre del año pasado. Además, indicaron que nunca se les informó esa problemática a los nuevos inquilinos antes de firmar contrato.

Reggie Wilson, ocupante de uno de los departamentos del primer piso, expresó que no firmará otro contrato de alquiler. “La verdad es que disfruto de mi estadía aquí. El problema es que cuando me mudé, lo hice con la impresión de que me estaba mudando a un edificio terminado. No iba a haber ninguna construcción. Nunca me habría mudado si hubiera sabido que este era el caso”, explicó el hombre, a quien se le ofreció un pago único de 100 dólares por la inesperada construcción.

Los residentes del complejo aseguraron que no se les informó sobre los problemas de la estructura antes de la mudanza Pexels

Por su parte, Brooks Werkheiser, del tercer piso, optó por rescindir de su contrato después de seis meses de vivir en Presidium Regal y aseguró que está pensado en comenzar acciones legales. “Esto ha supuesto una molestia y una perturbación importantes en nuestro hogar. No es justo. Nos mudamos aquí y tuvimos que pagar una factura de mudanza de US$3000 que deberían reembolsarme y que estoy a punto de pagar de nuevo”, se quejó.

LA NACION