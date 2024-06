Tras el incendio en Miami, comienzan a demoler los departamentos de Temple Court: qué pasará con las familias

Escuchar

El pasado 10 de junio se registró un incendio en el complejo de departamentos Temple Court, ubicado en la ciudad de Miami, Florida. A más de una semana del siniestro, las autoridades comenzaron a demoler el edificio de cuatro pisos que albergaba a cientos de residentes, quienes se quedaron sin un hogar, por lo que ahora muchos se preguntan qué pasara con las familias afectadas.

Los funcionarios de la ciudad dijeron que se debía actuar con urgencia porque el edificio “representa un riesgo inminente de colapso”. El comisionado de Miami, Manolo Reyes, comentó: “Nadie puede entrar porque es tan peligroso que ni siquiera los bomberos pueden ingresar al edificio, y me siento mal por todas esas personas que lo perdieron todo”. Por su parte, la directora de Comunicación la ciudad, Kenia Fallat, indicó que la demolición tardará entre cuatro y seis semanas.

Un hombre, identificado como Juan Francisco Figueroa, de 73 años, fue arrestado por supuestamente iniciar el incendio y dispararle a un empleado del complejo de apartamentos, quien se encuentra hospitalizado. Se confirmó que el detenido era residente del edificio, y ahora enfrenta cargos de intento de homicidio grave, incendio provocado y uso armas de fuego, según informes de arresto.

Qué pasará con las familias de Temple Court Apartments

Los residentes pasaron la primera noche en un parque cercano antes de ser llevados al Motel Six en el noroeste de Miami-Dade. En los siguientes días, los habitantes no pudieron regresar por sus pertenencias debido al riesgo de derrumbe, ya que el edificio sufrió graves daños y los pisos superiores soportaban los escombros del techo derrumbado, situación que se agravó con las lluvias registradas en la zona.

Este martes que comenzó la demolición, una mujer le dijo a 7News que tuvo que ir a comprobar por ella misma porque lucha por comprender esta nueva realidad. Soraya Márquez, que vivía en el complejo, señaló que el estrés le impide comer y dormir. Por su parte, Eugenio Muñoz indicó que el incendio fue un golpe devastador. “Quería ahorrar 5000 dólares para arreglar mis papeles de inmigración. Ahorré US$3500 (...) Regresé y lo perdí todo”, comentó el hombre al medio citado.

El lunes 10 de junio por la mañana se produjo el incendio masivo en el edificio de apartamentos de Miami X (antes Twitter) @CityofMiamiFire

Mercedes Gouthmann, también residente desplazada, le explicó a NBC6 que vivió en Temple Court Apartments durante los últimos años con su hijo, que tiene autismo, y su perra de la raza chihuahua de nombre Fiona. La mujer espera conseguir un nuevo departamento y recuperar lo que tenía, pero deberá comenzar desde cero, “como si acabaran de llegar hoy de otro país”, señaló.

Lázaro López, de 71 años, estaba afuera de su antigua casa este martes por la mañana cuando comenzó la demolición, y detalló para Miami Herald: “Vine aquí para ver si podía recoger documentos y no me dejan entrar. Es una lástima. Lo único que quiero es obtener mis documentos de identidad y partidas de nacimiento. Ni siquiera me importa la ropa, esta va y viene, pero los documentos son más difíciles de recuperar”.

Al respecto, Fallat comentó que la ciudad trata de ayudar a los residentes a recuperar sus documentos. “Hemos pedido al DMV (siglas en inglés para Departamento de Vehículos Motorizados), al Seguro Social y a las oficinas de pasaportes que vayan al Motel 6 para ayudarlos”.

Así se veía el complejo de departamento Temple Court antes del incendio Temple Court

Soraya Márquez, que también habló con Miami Herald, informó la semana pasada que perdió su medicamento contra el cáncer de mama en el incendio. La mujer explicó que a los residentes se les han proporcionado muchos recursos en el Motel Six, pero todavía falta por cubrir algunas necesidades.

¿Hasta cuando vivirán en un hotel las familias de Temple Court?

El Departamento de Vivienda Pública y Desarrollo Comunitario del Condado de Miami-Dade actualmente trabaja con los residentes para asegurar viviendas permanentes.

El complejo de departamentos es un desarrollo para personas mayores con asistencia federal que es administrado por la compañía Atlantic Housing Foundation, que se unió a las autoridades para encontrar alojamiento para las familias desalojadas, quienes pueden quedarse en el motel hasta 24 de agosto, según indicó la empresa en un correo electrónico al medio citado.

LA NACION