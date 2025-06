Flu-Inter, duelo de ganar o morir entre gigantes con artilleros sudamericanos

En un duelo que promete ser parejo, estos clubes confían en sus arietes sudamericanos para seguir vivos. Con Jhon Arias y Germán Cano, el brasileño Fluminense busca ante el Inter de Milán, de Lautaro Martínez, un pase a los cuartos del Mundial.

A sus 27 años, Arias, a quien llaman el "Pelé colombiano", es polivalente en ataque y medio campo, y ha sido el motor que impulsó a los cariocas para avanzar a octavos de final en este torneo de clubes que disputa en Estados Unidos.

Tuvo destacada participación en su empate sin goles ante el Borussia Dortmund y fue clave en la remontada 4-2 ante los surcoreanos del Ulsan Hyundai.

Luego, un empate sin goles ante el Mamelodi Sundowns de Sudáfrica colocó al Flu en octavos como segundos del Grupo F, detrás de los alemanes.

El DT Renato Gaúcho prefiere a Arias en el ataque por derecha, donde tiene complicidad con otro artillero del continente, el argentino Germán Cano.

"Poco a poco hemos forjado una amistad y química en la cancha. Esa relación es muy importante, al igual que el buen ambiente en el club. Todo se ha dado para que disfrutemos de grandes momentos en el Fluminense", ha dicho el centrodelantero de 37 años.

Ambos han sido artífices de glorias para el club, como la Copa Libertadores que obtuvieron en 2023.

Sanando las heridas

Las heridas de la derrota 5-0 ante el Paris Saint-Germain en la final de la última edición de la Champions League parece que comienzan a sanar en el Inter, con buenos resultados en el Mundial de Clubes.

Venció 2-1 al Urawa Red Diamonds en su debut en la fase de grupos, logró un empate 1-1 con un sólido Monterrey de México y venció por 2-0 al afamado River Plate de Argentina. Pasó como líder del Grupo E, escoltado por los mexicanos.

Y tienen en el atacante argentino Lautaro Martínez a alguien que sabe rescatar a su equipo cuando empiezan a fallarle las fuerzas.

Lleva dos goles en el torneo y, al igual que su colega colombiano del equipo rival, El Toro fue crucial para remontarle el juego al japonés Urawa Red Diamonds.

El capitán de los nerazzurri baja a crear jugadas y a animar a sus compañeros cuando están atribulados. Entra a recuperar bolas e incluso cubre espacios en las laterales cuando hace falta.

"Lautaro es un ejemplo para mí, como jugador y como persona. Por la agresividad, por el hambre, por cómo es como jugador, por el capitán que es", ha dicho su colega, el mediocampista Valentín Carboni. - Diferentes presupuestos - Cuando salten al campo en el Bank of America Stadium de Charlotte, a las 19:00 GMT, el DT Cristian Chivu tendrá una escuadra Benamata que supera en valor los 721 millones de euros, según el portal Transfermarkt. Además de Lautaro, de 27 años, tienen a su joven promesa de 19 años, Francesco Pio Esposito, autor del primer gol de la victoria 2-0 ante River Plate. También cuentan con el mediocampista italiano Nicolo Barella y el atacante francés Marcus Thuram. En tanto, los aguerridos del Flu, valorizados en 82 millones de euros, tienen entre sus figuras a un defensor de jerarquía, como Thiago Silva. Pero ya Arias ha advertido que no se mire en menos el fútbol sudamericano. Ambas escuadras son poderosas pero suelen sufrir con un ritmo intenso de juego y desnudar sus capacidades defensivas. Si no hay ganador en el tiempo reglamentario, se activa el suplementario y, de ser necesario, van a penales. Tal como ocurrió el sábado durante el duelo donde el Chelsea se impuso por 4-1 al Benfica, la amenaza de tormenta podría jugar una mala pasada, obligando a suspender temporalmente la partida, siguiendo los protocolos estadounidenses. El verano en los Estados Unidos recién comienza. Se esperan temperaturas sobre los 30ºC a la hora del cotejo, además de probables chubascos. Quien pierda se irá a casa, y el vencedor se medirá con quien salga ganador del duelo Manchester City y Al-Hilal a la 01:00 GMT del martes, en el Camping World Stadium de Orlando. Posibles Alineaciones: Inter de Milán: Sommer - Bastoni, Acerbi, Darmian; Dimarco, Mkhitaryan, Asllani, Barella, Dumfries; Lautaro Martínez, Francesco Esposito. DT: Cristian Chivu. Fluminense: Fábio - Rene, Freytes, Ignacio, Samuel Xavier; Martinelli, Hércules, Nonato; Canobbio, Germán Cano, Jhon Arias. DT: Renato Gaúcho. mav/cl