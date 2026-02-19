FMI aprueba más de USD 33 millones en ayuda adicional para Burkina Faso

El consejo de administración del Fondo Monetario Internacional (FMI) aprobó el miércoles el desembolso inmediato de un cuarto tramo por 33,2 millones de dólares en el marco de su programa de ayuda a Burkina Faso.

Los fondos liberados al país africano bajo este programa de asistencia suman 165,8 millones de dólares, indicó la institución en un comunicado.

En septiembre de 2023, el FMI aprobó un programa de ayuda para Burkina Faso por un monto total de 305 millones de dólares en ayudas para "reforzar la resistencia a los choques y reducir la pobreza" en el país.

Al mismo tiempo, el Fondo anunció un nuevo programa, esta vez bajo su Servicio de Resiliencia y Sostenibilidad (RSF, en inglés), que se prolongará hasta septiembre de 2027 y totalizará 124,3 millones de dólares.

El RSF permite a los países financiar la adaptación y lucha contra el calentamiento global. Es un préstamo de largo plazo que incluye un periodo de gracia.

Respecto al programa actual, el FMI celebró el hecho de que las autoridades burkinesas han impulsado una serie de reformas, que incluyen mejorar el proceso de concesión de licencias de explotación minera, un sector esencial para la economía local, y un mejor uso de la inversión pública.