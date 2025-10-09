LA NACION

FMI aprueba tercera revisión de acuerdo con Ecuador y desembolsa US$ 600 millones

El Fondo Monetario Internacional (FMI) anunció este jueves que Ecuador superó la tercera revisión de

  • icono tiempo de lectura1 minuto de lectura'
LA NACION
FMI aprueba tercera revisión de acuerdo con Ecuador y desembolsa US$ 600 millones
FMI aprueba tercera revisión de acuerdo con Ecuador y desembolsa US$ 600 millonesShutterstock

El Fondo Monetario Internacional (FMI) anunció este jueves que Ecuador superó la tercera revisión de su programa de crédito y por ello tendrá acceso a otros US$600 millones.

En 2024, la organización financiera aprobó un nuevo programa en el marco del Servicio Ampliado del Fondo (SAF) a cuatro años para el país latinoamericano.

En julio anunció que esa línea de crédito aumentaba de 4000 a 5000 millones de dólares, y ahora autoriza el "acceso inmediato" a US$600 millones.

"El PBI real se está recuperando más rápido de lo esperado, impulsado por una demanda interna más fuerte y exportaciones no petroleras récord. El saldo de la cuenta corriente sigue registrando superávits considerables, respaldando un aumento adicional en las reservas internacionales", explicó el comunicado del FMI.

"Las autoridades continúan avanzando significativamente en la implementación de su plan de reforma económica respaldado por el acuerdo EFF. Todos los criterios cuantitativos de rendimiento establecidos para finales de agosto de 2025 se cumplieron, algunos con márgenes significativos", añadió.

En abril, el FMI previó que la economía ecuatoriana crezca 1,7% este año.

jz/cr

LA NACION
Más leídas de Estados Unidos
  1. Puerto Rico vs. Argentina: hora de EE.UU. y cómo mirar en vivo el partido que se juega en la casa de Messi
    1

    Puerto Rico vs. Argentina: hora de EE.UU. y cómo mirar en vivo el partido que se juega en la casa de Messi

  2. En qué canal de EE.UU. pasan el partido de Guatemala vs. Surinam por las eliminatorias de Concacaf
    2

    En qué canal de EE.UU. pasan el partido de Guatemala vs. Surinam por las eliminatorias de Concacaf

  3. Utah aprueba un nuevo mapa electoral y da una oportunidad de oro al partido de Gavin Newsom
    3

    Oportunidad de oro para el partido de Gavin Newsom, pero en Utah: aprueban un nuevo mapa electoral

  4. La estrategia de una comunidad de latinos para evitar las redadas del ICE en Massachusetts
    4

    Para evitar al ICE: la estrategia de un grupo de migrantes latinos contra las redadas del gobierno de Trump

Cargando banners ...