FMI prolonga el programa de supervisión para Haití ante unas condiciones económicas "frágiles"

El Fondo Monetario Internacional (FMI) decidió prolongar hasta septiembre de 2026 el programa de supervisión para Haití (SMP, por sus siglas en inglés), ante las "frágiles" condiciones económicas y sociales que atraviesa el país, según un informe de la institución publicado este martes.

"La prórroga de nueve meses del SMP hasta septiembre de 2026 ayudará a respaldar la estabilidad macroeconómica, preservar el impulso de las reformas y permitir que las condiciones políticas y de seguridad se estabilicen", detalló el texto.

Los programas supervisados por el personal del FMI (SMP) son acuerdos informales por los cuales un país en dificultades acepta poner sus cuentas y desempeño bajo tutela del Fondo de forma temporal.

"Las condiciones económicas en Haití siguen siendo frágiles en medio de persistentes choques internos y externos, y de una creciente incertidumbre", alertó el Fondo.

El Producto Interior Bruto (PIB) real del país, el más pobre de América Latina, se contrajo en el ejercicio fiscal 2025 por séptimo año consecutivo, y la inflación se mantiene en torno al 32%.

Por otra parte, Estados Unidos canceló el Estatus de Protección Temporal (TPS) para Haití, y el país acaba de sufrir los embates del huracán Melissa, alertan los autores del informe.

El acuerdo especial arancelario de Haití con Estados Unidos, conocido como HOPE-HELP, también vence este año.

Haití dispone de US$1.500 millones de dólares de reservas en el Banco Central.

"A pesar de las condiciones difíciles, la implementación del programa [de supervisión] ha sido alentadora", aseguró el FMI. Los programas sociales han logrado sus objetivos y los ingresos fiscales han aumentado, destacó el texto.

La seguridad del país, sometido a la violencia de las bandas del crimen organizado, debe ser "la máxima prioridad", alertan los expertos, que destacan que Haití necesita ayuda internacional, preferentemente en forma de subvenciones.