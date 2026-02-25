FMI urge a EE. UU. a trabajar con socios para rebajar las restricciones arancelarias

El Fondo Monetario Internacional (FMI) instó el miércoles a Estados Unidos a trabajar con sus socios comerciales y encontrar maneras de aliviar mutuamente las restricciones arancelarias al comercio.

Washington debería trabajar de manera constructiva con sus socios "para abordar las preocupaciones sobre prácticas comerciales desleales y acordar una reducción coordinada de las restricciones comerciales y las distorsiones de la política industrial que tienen efectos transfronterizos negativos", indicó el FMI en un análisis de la economía de la primera potencia mundial.

"Cuando se aplican medidas sobre el comercio y la inversión (incluidos aranceles y controles a la exportación) por razones de seguridad nacional, dichas políticas deberían aplicarse de forma restringida", señaló el FMI.