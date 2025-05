Fortnite vuelve a estar disponible en la tienda App Store de Apple en EE.UU.

El megapopular videojuego Fortnite está de nuevo disponible en Estados Unidos en la tienda App Store de Apple, luego de quedar fuera por años debido a una batalla legal con la marca de la manzana, anunció el martes la casa editora Epic Games. Lanzado en 2017, este título fue un éxito instantáneo, pero Apple lo retiró de su vitrina de aplicaciones en Estados Unidos en 2020 al reclamar a Epic por pagos en línea dentro de Fornite que no pasaban por su sistema de compras. "Fortnite VUELVE a la App Store en los iPhones y iPads en Estados Unidos... y en la tienda de Epic Games y en AltStore en la Unión Europea!", escribió el sello en una publicación en X. Fortnite es uno de los videojuegos más populares en el mundo, con unos 500 millones de usuarios en 2023, de acuerdo con cifras de la casa editora. El videojuego en el que un solo jugador puede ganar tras eliminar a todos sus rivales, también volvió a estar disponible en Europa en el sistema de explotación de Apple para dispositivos con sistema operativo iOS, luego de quedar inaccesible la semana pasada a nivel global. Epic comunicó en su momento que Fornite estaría fuera de línea en todo el mundo hasta que Apple lo desbloqueara. Apple no había respondido el martes a las solicitudes de comentarios de la AFP, pero dijo antes que había pedido a Epic en Suecia volver a cargar la aplicación actualizada "sin incluir la pasarela de la App Store para Estados Unidos y así no afectar a Fortnite en otras regiones". Epic y gigantes de la tecnología se han enfrentado por años debido a las comisiones por descargas de aplicaciones en las tiendas de los sistemas operativos de Apple y Google. A principios de este mes, un juez federal dijo que Apple estaba incumpliendo su orden, emitida hace tres años a raíz del caso de Epic, que exige al fabricante del iPhone permitir otras alternativas de pago en línea para que los usuarios compren contenidos o servicios. gc/md/cjc/mr/atm

