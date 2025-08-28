Francia, Reino Unido y Alemania activan mecanismo para reimponer sanciones de ONU a Irán

Francia, Reino Unido y Alemania (E3) activaron el jueves el mecanismo que permite reimponer las sanciones de la ONU contra Teherán debido a su incumplimiento de los compromisos sobre su programa nuclear, según una carta al Consejo de Seguridad a la que accedió la AFP.

Los tres gobiernos "desean notificar al Consejo de Seguridad que, sobre la base de pruebas fácticas, el E3 considera que Irán está en una posición de incumplimiento significativo de sus compromisos" en virtud del acuerdo nuclear de 2015. Por ello, "invocan el mecanismo conocido bajo el nombre de 'snapback", que inicia un proceso de 30 días que permite reimponer una serie de sanciones suspendidas hace 10 años, indica la carta.