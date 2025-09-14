Fried ayuda a Yankees a vencer 5-3 a Medias Rojas para reforzar posición en playoffs

BOSTON (AP) — Max Fried logró el sábado su 17ª victoria, liderando las Grandes Ligas, y Jazz Chisholm Jr. consiguió tres hits —incluyendo un jonrón en solitario que lo acercó al club 30-30— liderando a los Yankees de Nueva York a una victoria de 5-3 sobre los Medias Rojas de Boston.

Fried (17-5) permitió dos carreras y nueve hits en cinco entradas y un tercio. Lanzó un juego sin carreras antes de que Alex Bregman conectara un cuadrangular con dos outs en el quinto inning.

El mexicoamericano Jarren Duran conectó un jonrón en solitario en el octavo para Boston, pero los Yankees añadieron una más en el noveno contra el cerrador Aroldis Chapman cuando Aaron Judge bateó un sencillo, avanzó a segunda por un lanzamiento descontrolado y anotó con un doble de Cody Bellinger.

David Bednar lanzó el noveno para su 24º salvamento.

Los Yankees castigaron al dominicano Brayan Bello (11-7) con dos carreras en el primer inning, enviando a ocho hombres al plato y anotando con un elevado de sacrificio de Bellinger y un sencillo dentro del cuadro de Chisholm.

Por los Yankees, el dominicano Jasson Domínguez de 3-1. El panameño José Caballero de 4-1.

