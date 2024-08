Fue al baño y sintió un dolor desgarrador: lo había atacado una pitón

Una serpiente pitón de más de tres metros atacó a un hombre en Tailandia en el momento justo en el que se sentó en el inodoro. El joven de 35 años se dio cuenta de la presencia del animal al sentir un gran dolor en sus partes íntimas. Es que la serpiente mordió sus testículos, provocando un gran charco de sangre. Cuando logró sacarse al depredador de encima, el sujeto decidió grabar la escena y la compartió en las redes, con lo que causó un gran revuelo entre los usuarios de las redes sociales.

Según relató el hombre, tras la mordida, agarró el cepillo de baño y comenzó a pegarle al animal en la cabeza. Ya con la pitón muerta,tomó su celular y grabó la escens. En las imágenes, se puede como el protagonista de la incómoda situación sostiene en sus manos el cuerpo de la serpiente.

El medio local Asia Pacific Press, aseguró que se trata de Thanat Thangtewanon, un tailandés de 35 años que confirmó que tras el incidente se encuentra en buen estado de salud. “Sentí que algo me mordía los testículos. Me dolía mucho, así que metí las manos en el inodoro para ver qué me pasaba. Me sorprendió mucho haber agarrado una serpiente”, explicó: “Había sangre por todos lados”.

De acuerdo con los especialistas, el animal habría llegado allí mediante los desagües y se habría alojado en las cañerías del inodoro. Además, su reacción violenta se debe al susto que le provocó ver al humano tapando el inodoro, el lugar en el que esta pitón descansaba.

Luego de filmar el aterrador momento vivido, Thanat Thangtewanon se dirigió urgentemente hacia el hospital más cercano. Allí, según explicó, los médicos le colocaron una vacuna contra el tétanos a modo de prevención. Más allá del susto y el miedo que sintió, el hombre aseguró que se encuentra bien y que tras el incidente ninguna parte de su cuerpo corre riesgo.

La serpiente pitón no tiene veneno. Si bien puede morder para defenderse, la forma de alimentarse y matar a sus presas es a través del estrangulamiento. Su cadena alimenticia se basa en tipo de roedores, lagartos, crías de aves, cocodrilos, pequeños rumiantes como ciervos, cerdos e incluso monos.

La reacción en las redes sociales tras ver el video de la pitón en el baño

Las imágenes difundidas por Thanat Thangtewanon sorprendieron a los usuarios de X (ex Twitter), que rápidamente viralizaron el video por todo el mundo. “Un nuevo miedo desbloqueado, no puedo creerlo”, escribió una mujer. “Me cuesta imaginar el dolor que sintió”, agregó otra persona. “¿Cómo no vio que había allí una serpiente de tres metros? Imposible”, sumó otro usuario sobre la escalofriante escena.

Además, muchos miembros de X pusieron el foco en la valentía del hombre en atacar a la serpiente, matarla y luego filmar la escena que tuvo que vivir. “Nunca se me hubiese ocurrido grabar algo así, pero es verdad que sin las imágenes sería muy difícil de creer”, afirmó otra persona en los comentarios.

LA NACION