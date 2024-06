Fue sepultada viva tras sufrir un accidente de trabajo en Massachusetts y revela cómo sobrevivió: “Mantuve la calma”

Escuchar

En 2021, en Massachusetts, EE.UU., Ashley Piccirilli vivió una experiencia casi fatal mientras trabajaba en una construcción en la ciudad de Northampton. La joven fue sepultada viva en una zanja tras el colapso de una pared de tierra y sufrió lesiones graves que desafiaron sus posibilidades de supervivencia. Tras ser rescatada, fue trasladada de urgencia al Baystate Medical Center, donde un equipo de profesionales la esperaban para iniciar el tratamiento necesario.

La joven recuerda los segundos antes del accidente. “Escuché ‘¡cuidado!’ y, creo que en última instancia, eso me ayudó a seguir respirando. Inmediatamente, una pared lateral de la trinchera se derrumbó y quedé bajo tierra. Se sintió como un abrazo demasiado fuerte. Respiré superficialmente y mantuve la calma. Sabía que me sacarían y simplemente esperé”, aseguró Piccirilli a los médicos.

”Lucharon mucho para sacarme de allí. No lo sabía, me rompí todas las costillas del lado derecho y creo que del izquierdo. Mi pulmón colapsó, tuve una hemorragia interna. No recuerdo haber llegado allí, pero recuerdo que me llevaron directamente al quirófano. Vi algunas cosas confusas y también recuerdo a la gente corriendo y a un médico que me decía que iba a estar bien”, detalló Piccirilli en una entrevista con El Nacional.

La joven no recuerda con claridad su llegada al hospital, pero sí tenía la consciencia de haber perdido una gran cantidad de sangre. El pronóstico de los médicos no era alentador. El equipo del hospital tuvo que solicitar asistencia adicional debido a la gravedad de sus heridas y la particularidad del caso.

“Estaba desangrándose cuando llegó. Era muy claro que necesitaba cirugía de inmediato. Estaba sangrando tanto que cuando encontramos el lugar (por donde) sangraba, pudimos escucharlo. Se llama ‘sangrado audible’. Por eso pedimos ayuda adicional”, explicó Kristina Kramer, cirujana del Baystate Medical Center, que la atendió en la emergencia.

Cómo fue la recuperación de la joven que quedó sepultada viva

El tratamiento que debía seguir Ashley Piccirilli no era sencillo. Durante su primera cirugía, la mujer sufrió un paro cardíaco y tuvo que ser reanimada. “Hay cirugías que son programadas, donde un cirujano sabe antes qué operación le van a hacer. Y luego están los que se realizan en caso de emergencia, como en este caso, donde la cirugía se realiza para identificar la lesión y salvar la vida”, explicó la doctora Kramer.

Una de las enfermeras en la sala de traumatología que atendió a Ashley ese día fue Caitlin Millett. Más tarde, cuando los trabajadores sociales de Baystate Health pudieron identificar a la paciente, la profesional se sorprendió al saber que conocía a su paciente desde hace aproximadamente una década. “No la reconocí por sus heridas”, dijo Caitlin y agregó: “La manteníamos viva segundo a segundo. No podía creer que tuviera signos vitales. Fueron todos manos a la obra”.

Pese a la gravedad de la situación y los intensos sustos que vivió, primero con el accidente y luego con las complicaciones en su cirugía, la joven logró recuperarse después de 30 días internada en el hospital, recibiendo cuidados médicos. “Les debo mi vida”, agradeció.

