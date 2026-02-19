Fuerte e inesperada caída de las reservas comerciales de petróleo de EEUU

Las reservas comerciales de petróleo registraron una marcada caída la semana pasada en Estados Unidos, según cifras publicadas este jueves por la Agencia de Información Energética estadounidense (EIA), a contracorriente de las expectativas del mercado.

Durante el período de siete días terminado el 13 de febrero, retrocedieron en 9 millones de barriles, mientras que los analistas preveían, por el contrario, un aumento de alrededor de 1,6 millones de barriles, según la mediana de un consenso elaborado por la agencia Bloomberg.

En total, y excluyendo la reserva estratégica, los inventarios se situaron en 419,8 millones de barriles, su nivel más bajo desde principios de enero.

La reserva estratégica siguió aumentando, hasta alcanzar 415,4 millones de barriles, su nivel más alto desde septiembre de 2022.

Esta caída de los inventarios se atribuye principalmente a un ajuste estadístico, ya que la EIA corrige cada semana los datos de los períodos anteriores.

En esta ocasión, la agencia restó aproximadamente 1,4 millones de barriles diarios a los volúmenes llegados al mercado estadounidense.

Otro factor explicativo es que las importaciones estadounidenses disminuyeron ligeramente (en 4,12% con respecto al período anterior), mientras que las exportaciones avanzaron con fuerza, en 22,76%.

En total, esto representa un retroceso de las importaciones netas de alrededor de un millón de barriles diarios.

La publicación del informe dio un ligero impulso a los precios del crudo.

Hacia las 17H30 GMT, el precio del barril de Brent del mar del Norte, para entrega en abril, subía un 2,39%, hasta los US$66,75, tras haber alcanzado los US$66,88, su nivel más alto desde agosto pasado.

Su equivalente estadounidense, el barril de West Texas Intermediate, para entrega en marzo, ganaba un 2,20%, hasta US$71,90.