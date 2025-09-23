"Fuerzas antidemocráticas intentan subyugar las instituciones", dice Lula en la ONU

El presidente brasileño Luiz Inácio Lula da Silva arremetió este martes en la ONU contra las "fuerzas antidemocráticas" que atacan las instituciones y aseguró que Brasil envió un mensaje a los "candidatos autócratas" al condenar al expresidente Jair Bolsonaro por golpismo.

La corte suprema sentenció este mes a 27 años de cárcel al líder de extrema derecha por un intento de aferrarse al poder tras perder las elecciones contra Lula en 2022.

El gobierno estadounidense de Donald Trump impuso aranceles comerciales a Brasil y sanciones a varios funcionarios brasileños para presionar en favor de su aliado Bolsonaro.

"En todo el mundo, fuerzas antidemocráticas intentan subyugar las instituciones y sofocar las libertades", dijo Lula en su discurso ante la Asamblea General de la ONU.

El izquierdista, de 79 años, y probable aspirante a la reelección en 2026, defendió el juicio a Bolsonaro.

"Brasil dio un mensaje a todos los candidatos autócratas y a quienes los apoyan: nuestra democracia y nuestra soberanía no son negociables", afirmó.

La fiscalía brasileña imputó el lunes al diputado Eduardo Bolsonaro, hijo del expresidente, por su campaña ante Washington para que la administración de Trump presionara a la justicia brasileña en favor de su padre.

El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, había prometido la semana pasada nuevas medidas contra Brasil tras la condena a Bolsonaro y siete excolaboradores suyos.

El Departamento del Tesoro anunció el lunes la revocación de la visa de la esposa del juez Alexandre de Moraes, quien condujo el juicio al expresidente y es considerado un "dictador" por el bolsonarismo.

También congeló los activos de una empresa ligada a su familia. La visa del propio Moraes ya había sido revocada antes.

Rubio acusó a Moraes de "autorizar detenciones preventivas arbitrarias y suprimir la libertad de expresión".

En prisión domiciliaria preventiva desde agosto, Bolsonaro espera que la corte resuelva eventuales recursos de las defensas para que su condena se haga efectiva.

Trump impuso desde el 6 de agosto aranceles punitivos sobre varios productos brasileños, bajo el argumento de que existe una "caza de brujas" contra Bolsonaro.

