George Kirby de Marineros enfrentará a Troy Melton de Tigres en inicio de serie divisional

SEATTLE (AP) — En la postemporada por segunda vez desde 2001, los Marineros de Seattle recurrirán a un abridor con un poco de experiencia en playoffs para el inicio de la serie divisional de la Liga Americana, el sábado contra los Tigres de Detroit.

George Kirby, quien inició el juego de 18 entradas que terminó en una derrota 1-0 ante Houston y que puso fin a la última aparición de los Marineros en los playoffs en 2022, estará en el montículo enfrentándose a Troy Melton, un derecho de 24 años con 16 juegos de experiencia en las Grandes Ligas.

“George tiene la capacidad de frenar las cosas de alguna manera", dijo el viernes el manager de los Marineros, Dan Wilson, quien eligió a Kirby sobre el dominicano Luis Castillo, "Destaca la forma en que lo aborda, encuentra la habilidad de apagar el momento, reducir un poco el ritmo y hacer lo que hace”.

Kirby también tuvo un inicio memorable en el tercer juego de la serie divisional de 2022, al cubrir siete innings en blanco contra los Astros.

Kirby, derecho de 27 años, lanzó las primeras siete entradas de un juego que los Astros ganaron gracias al jonrón del dominicano Jeremy Peña en la 18ª entrada contra Penn Murfee. Kirby tuvo un récord de 10-8 con una efectividad de 4,21 y 137 ponches en 23 aperturas en la temporada regular, la mínima cantidad en su carrera.

Se perdió la mayor parte de los primeros dos meses de la temporada debido a una inflamación en el hombro derecho y se estabilizó a partir de junio.

“Se necesita un poco, solo para volver a confiar en tu cuerpo y tener ese mismo tipo de confianza”, comentó Kirby.

Después de una victoria en tres juegos sobre Cleveland en la serie de comodines, los Tigres confiarán en Melton para el inicio de la serie al mejor en un máximo de cinco porque el último ganador del Premio Cy Young de la Liga Americana, Tarik Skubal abrió ante los Guardianes, al igual que Casey Mize y Jack Flaherty.

Melton comenzó la temporada en la sucursal de la Doble-A en Erie, fue ascendido al equipo de la Triple-A en Toledo el 5 de junio e hizo su debut en las Grandes Ligas el 23 de julio. Lanzó 45 entradas y dos tercios por los Tigres con una efectividad de 2,76.

“Sinceramente, si pudiera haberlo planeado, esto es lo que estaría haciendo”, dijo Melton. “Así que, es bastante genial mirar hacia atrás y ver lo rápido que realmente ha sucedido. Cuando comencé el año en Erie, definitivamente no quería terminar el año ahí".

Melton fue una selección de cuarta ronda de la Universidad Estatal de San Diego en el draft amateur de 2022.

“Soy bastante equilibrado”, afirmó. “Una vez que sales al montículo, el trabajo es exactamente el mismo. Quieres sacar outs lo más rápido que puedas, tanto como puedas. Así que, de alguna manera, lo hace fácil cuando tu mentalidad no cambia en absoluto”.

