Por qué Donald Trump lleva ventaja en Georgia, según las encuestas presidenciales

Las elecciones presidenciales en Estados Unidos de este martes 5 de noviembre de 2024 tendrán como protagonistas a los siete estados bisagra o claves, donde el candidato que gane, aunque sea por pocos votos, se quedará con la totalidad de sus electores. Entre ellos se encuentra Georgia, donde las últimas encuestas muestran un escenario de relativa paridad entre Kamala Harris y Donald Trump, aunque con el aspirante republicano algunos puntos por encima de su rival demócrata.

Trump aventaja por algunos puntos porcentuales a Harris en Georgia FiveThirtyEight

El promedio de encuestas de FiveThirtyEight proyecta un respaldo del 48,5% para el expresidente y del 47% para la vicemandataria del gobierno de Joe Biden en esta jurisdicción del sureste de EE.UU. Además, determinados sondeos publicaron valores similares: AtlasIntel registró un apoyo del 50% para él y del 48% para ella, mientras que Redfield & Wilton Strategies, 48% y 47% respectivamente.

Sin embargo, un informe reciente anticipó una diferencia aún mayor a favor del empresario. Se trata del de University of Georgia School of Public and International Affairs, patrocinado por The Atlanta Journal-Constitution, que registró una intención de voto del 47% para Trump y del 43% para Harris, lo que supone una ventaja de cuatro puntos a favor del exjefe de Estado. Además, un 8% de los 1000 encuestados dijo que sigue indeciso.

Las razones de la ventaja de Trump en Georgia

El estudio destaca a la inmigración como un tema central de preocupación entre los votantes de Georgia. Para el 14% de los encuestados se trata de una cuestión prioritaria. La narrativa impulsada por Trump de que “millones de inmigrantes ilegales” están “invadiendo” EE.UU., en conjunto con la desconfianza de una parte del electorado respecto del crecimiento de extranjeros registrados para votar este año, podría estar acercando a un segmento de votantes hacia el republicano.

El 16% de los consultados ubicó a la inmigración como su preocupación central en EE.UU. Freepik

Tres meses atrás, el secretario de Estado del estado de Georgia, Brad Raffensperger, anunció la denominada “auditoría SAVE”, orientada a corroborar la existencia de no ciudadanos que podrían haberse registrado para votar en estos comicios, lo que en aquel entonces calificó como un “paso vital para mantener la seguridad e integridad de las elecciones en Georgia”.

“Estamos verificando dos veces para asegurarnos de que si algún no ciudadano intenta registrarse para votar, no podrá votar a menos que demuestre que es ciudadano estadounidense”, sostuvo el funcionario estatal en un comunicado. Las sentencias por este tipo de delito son de hasta diez años de prisión y multas de hasta 100 mil dólares. De momento, se aguardan los resultados de esa auditoría, que según Fox News se publicarían este miércoles.

El 60% de los encuestados cree que el país va en la dirección equivocada (Photo by Robyn Beck / AFP) ROBYN BECK - AFP

A su vez, la encuesta destaca que el 60% de los encuestados cree que Estados Unidos va en la dirección equivocada. Esto podría beneficiar a Trump, ya que los votantes suelen responsabilizar al partido político que esté en el poder por los problemas que acarrea ese país. Por lo tanto, Kamala Harris, parte de la administración Joe Biden, podría verse afectada por esta percepción.

En el mismo sentido, las crecientes preocupaciones por la inflación y por el costo de vida y la economía están a la cabeza de los temas más prioritarios para los votantes de Georgia (19% y 17%, respectivamente). Ambas variables dependen directamente de las decisiones del gobierno de turno.

