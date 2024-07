Medicaid: miles de personas con bajos ingresos podrían perder el seguro médico en Georgia

Escuchar

En Georgia, miles de beneficiarios podrían perder el seguro de un plan extendido de Medicaid para personas de bajos ingresos tras la decisión de una jueza federal. El fallo, que se dio a conocer el 15 de julio, dictaminó que la administración de Joe Biden cumplió con la ley cuando se negó a otorgar una extensión del programa Pathways to Coverage, que se lanzó el año pasado.

El plan estatal, del gobernador republicano Brian Kemp, es el único en EE.UU. que tiene un requisito de trabajo para los beneficiarios. De acuerdo con The Atlanta Journal-Constitution, las cifras preliminares muestran que, tras completar su primer año, Pathways había inscrito a 4494 personas hasta el pasado 5 de julio, una cifra muy por debajo de las 90.000 que calcularon que se inscribirían en los 12 meses posteriores a su inicio.

En Georgia, miles de personas podrían perder el seguro de un plan extendido de Medicaid

Decisión de un juez: miles de personas podrían perder el Medicaid en Georgia

La jueza Lisa Godbey Wood, del Tribunal de Distrito de Estados Unidos para el Distrito Sur de Georgia, resolvió que el estado no cumplió con las reglas federales para una extensión del plan, de septiembre de 2025 a 2028. Al respecto del fallo, la oficina del gobernador dijo que trabajarían con los Centros de Servicios de Medicare y Medicaid para “continuar buscando el tiempo necesario para demostrar la viabilidad del programa”.

Garrison Douglas, portavoz del gobernador Kemp, explicó en un comunicado: “Al igual que antes, seguimos comprometidos con esta iniciativa innovadora y específica de Georgia que conduce no solo a la cobertura de atención médica, sino también a mejores oportunidades y opciones de cobertura para quienes se inscriben en el programa”.

Wood coincidió con el gobierno estatal en que la decisión de la administración Biden de revocar partes del programa Pathways había retrasado su implementación, pero indicó que una “mala acción previa” no le permitía al estado “eludir ahora las reglas y regulaciones que rigen las extensiones de tiempo”. “Si Georgia quiere extender el programa más allá de la fecha límite del 30 de septiembre de 2025, debe seguir las reglas para obtener una extensión”, precisó.

El gobernador de Georgia, Brian Kemp.

Por su parte, Kemp explicó a The Atlanta Journal-Constitution cuando se le preguntó sobre el fallo de la jueza en la Convención Nacional Republicana en Milwaukee: “Estamos considerando todas las opciones. Pero nada cambia con nosotros. Vamos a seguir adelante”.

Por qué se retrasó la puesta en marcha del plan Pathways to Coverage

El programa originalmente debía comenzar en 2021, pero se lanzó en julio de 2023 luego de haber sido retrasado por la administración federal, que se opuso al requisito estatal que exige que todos los beneficiarios demuestren que trabajaron, llevaron a cabo actividades de voluntariado, estudiaron o realizaron rehabilitación vocacional al menos 80 horas por mes.

Miles de beneficiarios en Georgia se quedarían sin Medicaid

Pathways to Coverage también establece un límite en la cobertura del seguro para aquellas personas físicamente aptas, que se ajusta a la tasa federal de pobreza de 15.060 dólares para una sola persona soltera y 31.200 dólares para una familia de cuatro.

De acuerdo con Associated Press, los Centros de Servicios de Medicare y Medicaid rechazaron dos veces la solicitud de extensión del plan estatal, bajo el argumento que el estado no había cumplido con los requisitos para una extensión, incluido un período de notificación pública y comentarios. Por su parte, Georgia explicó que en ese tiempo trataba de modificar el programa, por lo que esos requisitos no deberían aplicarse.

