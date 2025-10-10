Giants arrollan a los campeones Eagles por rotundo 34-17 en la NFL

Con el novato Jaxson Dart a los mandos, los New York Giants asestaron el jueves a los Philadelphia Eagles su segunda derrota consecutiva en la temporada de la NFL por un contundente 34-17.

Los Eagles, vigentes campeones de la liga de football americano (NFL), confiaban en recuperarse de su tropiezo del domingo ante los Denver Broncos en una teóricamente asequible visita a los Giants.

Pero, en una jornada aciaga para los equipos de Filadelfia, los Eagles se dejaron sorprender por dos novatos, el quarterback Dart y el running back Cam Skattebo.

Dart, en su tercera titularidad tras reemplazar al veterano Russell Wilson, lanzó para 195 yardas y un touchdown pero fue además una enorme amenaza en carrera, con otras 58 yardas y una anotación terrestre que dio la primera ventaja a los Giants en el cuarto inicial.

Skattebo, de su parte, completó 98 yardas y anotó tres touchdowns para que los Giants lograran su segunda victoria del curso.

Aún así, el equipo de Nueva York se mantiene en el último lugar de la división Este de la Conferencia Nacional, con un registro de 2-4.

Los Eagles (4-2) siguen liderando el sector pero pueden ser alcanzados el lunes por los Washington Commanders en el cierre de la semana 6 de la NFL.

Jalen Hurts, el estelar mariscal de campo de Philadelphia, lanzó para 283 yardas y anotó un touchdown de pase y otro en carrera.

La anotación terrestre puso en ventaja a los Eagles 17-13 en el segundo cuarto, antes de que los locales dieran el vuelco definitivo con tres touchdowns seguidos.

La derrota de los Eagles se produjo poco después de que los Filis de Filadelfia encajaran una dolorosa eliminación en la serie Divisional de las Grandes Ligas de béisbol a manos de los Dodgers de Los Ángeles.

bb-gbv/ag