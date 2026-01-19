Gilgeous-Alexander y Antetokounmpo se lucen en la NBA

El canadiense Shai Gilgeous-Alexander y el griego Giannis Antetokounmpo se lucieron el lunes y guiaron a sus equipos, Oklahoma City Thunder y Milwaukee Bucks, respectivamente, a sendas victorias en la temporada regular de la NBA.

A continuación las principales escenas de los primeros partidos de una nutrida cartelera con motivo del Día de Martin Luther King Jr., feriado en Estados Unidos:

- SGA intratable -

Shai Gilgeous-Alexander anotó 30 puntos en la contundente victoria de Oklahoma City Thunder por 136-104 contra los Cleveland Cavaliers.

Dos días después de sufrir una inesperada derrota ante Miami, los campeones de la NBA se aseguraron de que no se repitiera la historia contra Cleveland.

Salvo un breve lapso al comienzo del primer cuarto, Oklahoma City dominó el partido de principio a fin, construyendo una ventaja de dos dígitos antes de sentenciar el encuentro con un impresionante período final de 45 puntos.

La actuación de Gilgeous-Alexander, actual Jugador Más Valioso de la liga y elegido este lunes como "titular" para el Juego de las Estrellas en febrero, con 30 puntos, fue clave.

A él se sumaron el pívot Chet Holmgren aportando 28 unidades y Luguentz Dort otras 18.

Isaiah Joe contribuyó a la victoria del Thunder con 16 puntos desde el banquillo, mientras que Aaron Wiggins finalizó con 12, con cinco jugadores del campeón con cifras de doble dígito.

Oklahoma City mejoró su récord a 36 victorias y 8 derrotas, consolidándose en la cima de la Conferencia Oeste.

Donovan Mitchell sacó la cara por Cleveland con 19 puntos, mientras que cuatro de sus compañeros (Evan Mobley, Jarrett Allen, Jaylon Tyson y De’Andre Hunter) terminaron con 16 puntos cada uno.

- Anteto lidera a los Bucks -

En otro de los primeros partidos del lunes, los 21 puntos de Giannis Antetokounmpo ayudaron a los Milwaukee Bucks a contener la remontada de los Atlanta Hawks para lograr una victoria a domicilio por 112-110.

Milwaukee llegó a tener una ventaja de 23 puntos a mediados del tercer cuarto, pero un tenaz equipo local fue reduciendo la diferencia y se puso por delante por un punto a falta de poco más de un minuto para el final, antes de que los Bucks reaccionaran y lograran la victoria.

Nickeil Alexander-Walker, saliendo desde la banca, lideró la anotación de Atlanta con 32 puntos, incluyendo siete triples, mientras que Jalen Johnson terminó con 28 puntos para el equipo local.

Pese a la derrota, Atlanta sigue un puesto por delante de Milwaukee en la Conferencia Este. Los Hawks son décimos con récord de 20-25 y los Bucks undécimos con 18-24.