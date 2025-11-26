Gobernador de EE. UU. rectifica su información sobre la muerte de dos guardias nacionales

El gobernador de Virginia Occidental, quien había anunciado la muerte de dos miembros de la Guardia Nacional baleados en Washington, afirmó poco después no estar seguro del fallecimiento de los militares.

"Ahora estamos recibiendo informes contradictorios sobre la condición de nuestros dos miembros de la Guardia y proporcionaremos actualizaciones de la información más adelante", dijo Patrick Morrisey en X.

El gobernador había anunciado anteriormente que los guardias nacionales, desplegados en Washington desde su estado, habían fallecido.

"Es con gran pesar que confirmo que los dos miembros de la Guardia Nacional de Virginia Occidental que fueron baleados más temprano en Washington han muerto a causa de las heridas", escribió en X.

"Estos valientes hombres de Virginia Occidental perdieron la vida en el servicio a su país", añadió.

Donald Trump, cuya política de enviar tropas armadas para apoyar la lucha contra el crimen en ciudades gobernadas por demócratas es ampliamente criticada, dijo en un comunicado que los dos soldados estaban "heridos de gravedad".

