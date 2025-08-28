Gobernadora de la Fed, Lisa Cook, demanda a Trump por intentar despedirla
La gobernadora de la Reserva Federal de Estados Unidos, Lisa Cook, presentó una demanda contra...
La gobernadora de la Reserva Federal de Estados Unidos, Lisa Cook, presentó una demanda contra la decisión del presidente Donald Trump de despedirla de su cargo, un movimiento que escaló drásticamente los esfuerzos del mandatario por controlar el banco central.
"Este caso impugna el intento ilegal y sin precedentes del presidente Trump de destituir a la gobernadora Cook de su posición, lo que, de permitirse, sería el primer caso de su tipo en la historia de la Junta" de Gobernadores de la Fed, se lee en los documentos judiciales.
Durante meses, el mandatario ha pedido al banco que recorte drásticamente las tasas de interés, criticando repetidamente al presidente de la Fed, Jerome Powell, por llegar "demasiado tarde" y calificándolo de "imbécil".
Sin embargo, los responsables de la política monetaria han mantenido estables las tasas mientras monitorean los efectos de los aranceles de Trump sobre los precios.
De destituir a Cook, el presidente podría añadir una nueva voz a la junta de gobierno de la Fed para intentar influir en las tasas de interés a su favor.
