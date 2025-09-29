Gobernadora de Michigan pide bajar el tono tras ataque en iglesia mormona

La gobernadora de Michigan pidió este lunes "bajar el tono", un día después de que un hombre atacara una iglesia mormona en la ciudad de Grand Blanc, mientras las autoridades investigan el motivo del ataque.

La policía estatal de Michigan dijo que un hombre armado embistió la iglesia en su vehículo antes de abrir fuego con un rifle de asalto y, luego, incendiar el edificio.

La gobernadora Gretchen Whitmer dijo que "en esta coyuntura, la especulación puede ser de poca ayuda y muy perjudicial".

"Así que le pido a la gente bajar el tono a la retórica".

El jefe de la policía de Grand Blanc, William Renye, confirmó que el ataque del domingo dejó cuatro muertos y ocho heridos.

"Aún estamos en el proceso de desalojar la iglesia, pero en este momento ya se han contabilizado" todas las víctimas, dijo Renye.

El atacante fue abatido por la policía minutos después del atentado.

Las imágenes de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días en Grand Blanc, un suburbio de la ciudad de Flint, muestran el templo reducido a cenizas.

El agente especial del FBI, Reuben Coleman, calificó el ataque como "un acto de violencia" selectiva, pero no especificó quién o cuál era el objetivo.

"Seguimos trabajando para determinar un motivo", dijo Coleman en una conferencia de prensa.

El ataque del domingo ocurrió un mes después de un tiroteo en una Iglesia católica y en una escuela en la vecina Minnesota, en el que murieron dos niños. Varios más resultaron heridos.

Mientras las divisiones partidistas se profundizan, la violencia política es cada vez más frecuente en Estados Unidos.

El presidente Donald Trump calificó el tiroteo de este domingo como "horrendo" y dijo que parecía ser "otro ataque dirigido contra los cristianos de Estados Unidos".

ksb/cl/mvl/nn