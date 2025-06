Gobernadora del banco central de EEUU dice que se debería considerar un recorte de tasas en julio

WASHINGTON (AP) — La gobernadora de la Reserva Federal, Michelle Bowman, afirmó el lunes que el banco central de Estados Unidos debería considerar reducir su tasa de interés clave en su próxima reunión en julio, lo que subraya las profundas divisiones entre los funcionarios de la Fed mientras enfrentan fuertes críticas de la Casa Blanca.

Bowman expresó que los aranceles implementados por el presidente Donald Trump hasta ahora no han causado el aumento en la inflación que muchos economistas temían, y cualquier incremento futuro en los precios probablemente sería solo un aumento puntual.

"Es probable que el impacto de los aranceles en la inflación tome más tiempo, sea más retrasado y tenga un efecto menor de lo inicialmente esperado", manifestó Bowman en un discurso el lunes en Praga. "Si las presiones inflacionarias se mantienen contenidas, apoyaría la reducción de la tasa de política tan pronto como en nuestra próxima reunión", que está programada para el 29 y 30 de julio.

Bowman, quien fue nombrada para la junta de gobernadores de la Fed por Donald Trump en 2018, es la segunda funcionaria de alto perfil en expresar apoyo para un posible recorte en julio en tantos días. El viernes, Christopher Waller, también nombrado por Trump para la junta de la Fed, dijo en una entrevista televisiva que la Fed debería considerar reducir los costos de endeudamiento el próximo mes.

Las contundentes llamadas de Waller y Bowman para recortar tasas difieren de la sugerencia del presidente de la Fed, Jerome Powell, en una conferencia de prensa la semana pasada, de que el banco central monitorearía la economía durante el verano y vería cómo respondía la inflación a los aranceles antes de decidir si reducir los costos de endeudamiento.

Los comentarios llegan mientras Trump ha criticado repetidamente a Powell por no recortar las tasas, llamando al presidente de la Fed un "tonto" y un "necio" por no hacerlo, lo que genera preocupaciones sobre la independencia de la Fed respecto a la política. El presidente afirma que los recortes de la Fed reducirían los costos de endeudamiento del gobierno, aunque las tasas que paga el gobierno son mayormente establecidas por las fuerzas del mercado, no por la Fed.

Bowman pareció particularmente desdeñosa hacia la amenaza de los aranceles, que muchos economistas dicen que podrían frenar el crecimiento, especialmente si las empresas absorben el costo de los aranceles en lugar de trasladarlo a los consumidores. Hacerlo reduciría sus márgenes de ganancia, lo que disminuiría su capacidad para contratar e invertir en nuevos negocios.

"Pequeños y únicos aumentos de precios este año deberían traducirse solo en un pequeño lastre para la actividad real", comentó Bowman.

"También espero que regulaciones menos restrictivas, impuestos empresariales más bajos y un entorno empresarial más amigable probablemente impulsen la oferta y compensen en gran medida cualquier efecto negativo sobre la actividad económica y los precios".

Cuando la Fed baja la tasa de interés a corto plazo que controla, a menudo reduce los costos de endeudamiento para hipotecas, préstamos para automóviles y préstamos comerciales. Sin embargo, a veces los mercados financieros mantienen las tasas a largo plazo más altas: la Fed redujo su tasa un punto porcentual completo el año pasado, a aproximadamente 4,3%, pero las tasas hipotecarias solo disminuyeron ligeramente.

El viernes, Waller dijo a CNBC que con la inflación permaneciendo moderada y la economía potencialmente desacelerándose, la Fed debería considerar un recorte de tasas el próximo mes. Señaló el aumento del desempleo entre los recién graduados universitarios como un signo de posible debilitamiento en la economía, y dijo que era mejor recortar antes de que el mercado laboral empeorara notablemente.

"Estoy totalmente a favor de decir que tal vez deberíamos empezar a pensar en recortar la tasa de política en la próxima reunión, porque no queremos esperar hasta que el mercado laboral se desplome antes de empezar a recortar", expresó Waller.

Aun así, en la reunión de la Fed de la semana pasada, siete de los 19 funcionarios que participan en las decisiones de tasas de interés del banco central apoyaron mantener las tasas sin cambios durante el resto de este año, y dos consideraron solo un recorte.

La inflación se ha enfriado constantemente este año a pesar de las preocupaciones generalizadas entre los economistas de que los aranceles de Trump aumentarían los precios. El índice de precios al consumidor subió solo un 0,1% de abril a mayo, dijo el gobierno la semana pasada, una señal de que las presiones de precios están contenidas. Los precios de algunos bienes aumentaron el mes pasado, pero el costo de muchos servicios como tarifas aéreas y hoteles cayó, compensando cualquier impacto de los aranceles.

En comparación con hace un año, los precios subieron un 2,4% en mayo, frente al 2,3% en abril.

Trump ha impuesto un arancel del 10% a todas las importaciones, junto con un gravamen adicional del 30% sobre bienes de China, 50% sobre acero y aluminio, y 25% sobre automóviles.

Aun así, muchos economistas dicen que es probable que los aranceles puedan empujar la inflación más alta en los próximos meses. El presidente de la Fed, Jerome Powell, sugirió en una conferencia de prensa la semana pasada que el banco central quiere monitorear de cerca cómo evoluciona la inflación en los próximos meses antes de decidir si recortar las tasas.

También el viernes, Mary Daly, presidenta de la sucursal de San Francisco de la Fed, dijo en CNBC que veía "más hacia el otoño" como un momento apropiado para recortar tasas.

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.