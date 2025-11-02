Gobierno de EE. UU. busca "instrumentalizar el hambre", dice dirigente demócrata

El líder de la minoría demócrata en el Congreso de Estados Unidos, Hakeem Jeffries, acusó este domingo al presidente Donald Trump de "instrumentalizar el hambre", cuando el cierre del gobierno provocó el cese de beneficios alimentarios a millones de personas.

Según el legislador, el oficialismo no se toma en serio la reapertura del gobierno, con servicios públicos paralizados desde hace cinco semanas en el marco de una falta de acuerdo presupuestal en el Congreso.

Jeffries señaló que los republicanos han fabricado una crisis al suspender los fondos para el Programa de Asistencia Nutricional Suplementaria (SNAP), que proporciona ayuda alimentaria a más de 42 millones de estadounidenses.

"Queremos reabrir el gobierno, queremos lograr un acuerdo de gasto bipartidista que realmente mejore la vida de los estadounidenses comunes", dijo en el programa "State of the Union" ("Estado de la Unión"), de CNN.

"Es muy lamentable que Donald Trump y los republicanos hayan decidido instrumentalizar el hambre y suspender los beneficios del SNAP, incluso contraviniendo a dos tribunales federales que han dejado claro que ninguna persona en este país debería quedarse sin su asistencia nutricional", afirmó.

Un juez federal ordenó recientemente al gobierno utilizar fondos de emergencia para garantizar la continuidad del beneficio.

Trump se mostró dispuesto a cumplir, pero dijo que necesitaba más aclaraciones sobre cómo la administración podría hacerlo legalmente.

"Donald Trump y su administración encuentran financiación para otros proyectos, pero de alguna manera no pueden encontrar dinero para asegurarse de que los estadounidenses no pasen hambre", lanzó el legislador demócrata.

La secretaria de prensa de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, responsabilizó a su vez a los demócratas de querer "renegociar todo el sistema de salud".

"Por eso tienen al gobierno como rehén", declaró en el programa "Sunday Morning Futures", de Fox News.

"Quieren añadir 1,7 billones de dólares en nuevos gastos y, de nuevo, otorgar Medicaid, financiado por los contribuyentes, a inmigrantes indocumentados. Eso es una línea roja para el presidente Trump y los republicanos", afirmó.

Los inmigrantes indocumentados en Estados Unidos no son, sin embargo, elegibles para Medicaid, el programa federal de cobertura médica para estadounidenses de bajos ingresos, ni para SNAP. mlm/md/dg/mr