Gobierno de EE. UU. dice que revisa más de 1.000.000 de documentos del caso Epstein

El Departamento de Justicia de Estados Unidos dijo el miércoles que revisa para su publicación más de 1.000.000 de documentos potencialmente relacionados con el fallecido delincuente sexual Jeffrey Epstein.

En un mensaje en X, ese departamento explicó que un fiscal de Nueva York y la policía federal (FBI) informaron que "han descubierto más de 1.000.000 de documentos adicionales potencialmente relacionados con el caso Jeffrey Epstein".

"Nuestros abogados trabajan sin descanso para revisar los documentos y hacer las modificaciones necesarias para proteger a las víctimas, y publicaremos los documentos lo más rápido posible", aseguró el Departamento de Justicia.

"Por la cantidad masiva de material, esto podría llevar aún varias semanas más", advirtió.

Desde la oposición demócrata han cuestionado las demoras del gobierno para divulgar la totalidad de la información en cumplimiento de la Ley de transparencia sobre los archivos Epstein, aprobada de manera casi unánime por el Congreso en noviembre.

También ha habido críticas por la fuerte censura en los documentos, como uno en el que 119 páginas están completamente tachadas. La administración de Trump ha dicho que es para la protección de las víctimas.

Los primeros bloques de documentos publicados entre el viernes y el martes arrojaron luces sobre la amplia red de Jeffrey Epstein. El financista se suicidó en 2019, antes de su juicio en Nueva York por explotación sexual de menores.

En algunos de los documentos se encontraron detalles sobre su relación con el presidente Donald Trump. Un correo electrónico indicó que el presidente republicano de 79 años supuestamente viajó en ocho ocasiones en el avión privado de Epstein.

Trump prometió en la campaña presidencial de 2024 la publicación de los archivos sobre Epstein. Pero, tras su llegada a la Casa Blanca, el presidente desestimó el caso.

Luego de conocerse los documentos en los que se menciona a Trump, el Departamento de Justicia emitió un comunicado en defensa del mandatario.

"Algunos de estos documentos contienen afirmaciones falsas y sensacionalistas contra el presidente Trump", sostuvo el Departamento de Justicia en X.