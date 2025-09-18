Gobierno de EEUU aprueba venta de misiles antitanque a Polonia por US$780 millones

El gobierno de Estados Unidos anunció el jueves la venta por US$780 millones de misiles antitanque Javelin y unidades de lanzamiento a Polonia, país que limita tanto con Rusia como con Ucrania, una transacción que aún tiene que ser aprobada por el Congreso.

"Esta venta respaldará la política exterior y la seguridad nacional de Estados Unidos al mejorar la seguridad de un aliado de la OTAN, fuerza para la estabilidad política y económica en Europa", aseguró la Agencia de Cooperación en Seguridad de Defensa de Estados Unidos en un comunicado.

El Departamento de Estado aprobó la venta a Polonia y trasladó su decisión al Congreso, que se espera que ratifique la transacción.

Polonia es uno de los principales apoyos de Ucrania desde que Rusia invadiera su territorio en febrero de 2022. El país lleva a cabo un proceso de modernización de sus equipos de defensa, principalmente con contratos con Estados Unidos y Corea del Sur.

Para ello, tiene previsto gastar un 4,7% del PBI en defensa este año, y en 2026 pretende aumentar este porcentaje.

wd/ksb/dga/nn