Gobierno de Trump apoya el uso de psicodélicos para tratar ciertas enfermedades

WASHINGTON (AP) — Durante décadas, los defensores de las drogas psicodélicas han acudido a Washington con un mensaje provocador: sustancias ilegales que alteran la mente, como el LSD y el éxtasis, deberían ser aprobadas para los estadounidenses que luchan contra la depresión, el trauma y otras condiciones difíciles de tratar.

Finalmente, una administración presidencial parece estar de acuerdo.

"Esta línea de terapias tiene una ventaja tremenda si se administra en un entorno clínico y estamos trabajando muy duro para asegurarnos de que eso suceda dentro de 12 meses", declaró el secretario de Salud, Robert F. Kennedy Jr., a los miembros del Congreso.

Su cronograma sugerido para dar luz verde a la terapia psicodélica sorprendió incluso a los partidarios más optimistas de las drogas. Y esto ocurre mientras los psicodélicos están ganando terreno en estados profundamente conservadores como Texas, donde el exsecretario del gabinete de Trump y exgobernador Rick Perry ha brindado su total apoyo al esfuerzo.

La aceptación de los psicodélicos por parte de la administración ha generado tanto entusiasmo como preocupación entre quienes están en el campo, quienes temen que las drogas puedan ser desacreditadas si parecen ser apresuradas al mercado o están demasiado vinculadas con Kennedy, conocido por sus opiniones controvertidas sobre las vacunas, los antidepresivos y el flúor.

"Soy bastante optimista, pero también me preocupa que el mensaje que el público pueda recibir sea 'Bueno, a RFK le gustan los psicodélicos y ahora están aprobados'", indicó Rick Doblin, cuya organización ha promovido el uso médico del MDMA (o éxtasis) desde la década de 1980.

Bajo el mandato del presidente Joe Biden, la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA) rechazó el MDMA como tratamiento para el trastorno de estrés postraumático, citando datos defectuosos e investigaciones cuestionables. Los reguladores pidieron un nuevo estudio, que probablemente tomaría varios años. Fue un gran revés para Doblin y otros defensores que esperaban ver la primera aprobación en Estados Unidos de un psicodélico para uso médico.

Pero la agencia parece estar lista para reconsiderarlo. El jefe de la FDA, Marty Makary, quien reporta a Kennedy, ha calificado la evaluación del MDMA y otros psicodélicos como "una prioridad principal", anunciando una serie de iniciativas que podrían usarse para acelerar su aprobación.

Un nuevo programa promete agilizar los medicamentos que sirven "los intereses de salud de los estadounidenses", reduciendo su tiempo de revisión de seis meses o más a tan solo un mes.

Makary también ha sugerido una mayor flexibilidad en los requisitos para ciertos medicamentos, potencialmente eximiendo estudios controlados rigurosos que comparan a los pacientes con un grupo de placebo.

Ese enfoque, considerado esencial para la investigación de alta calidad, ha sido durante mucho tiempo un obstáculo para los estudios psicodélicos, en los que los pacientes casi siempre pueden adivinar correctamente si han recibido la droga o una píldora ficticia.

El Departamento de Salud y Servicios Humanos y la FDA también contrataron recientemente a varios nuevos empleados con vínculos con el movimiento psicodélico.

"Estas son todas señales muy prometedoras de que la administración es consciente del potencial de los psicodélicos y está tratando de hacer gestos de que están listos para aprobarlos. No escuchamos nada de eso en la administración de Biden", señaló Greg Ferenstein, miembro de la libertaria Fundación Reason, quien también asesora a empresas psicodélicas.

Un portavoz del Departamento de Salud y Servicios Humanos no respondió a una solicitud de comentarios.

Como candidato presidencial, Kennedy discutió cómo su hijo y varios amigos cercanos se beneficiaron del uso de psicodélicos para lidiar con el duelo y otros problemas.

Varios veteranos que hacen lobby por el acceso a psicodélicos ya se han reunido con el secretario de Asuntos de Veteranos de Trump, Doug Collins.

"Lo que hemos visto hasta ahora es positivo", sostuvo Collins ante legisladores de la Cámara en mayo.

Pero algunos expertos temen que la esperanza y el bombo que rodean a los psicodélicos se hayan adelantado a la ciencia.

Philip Corlett, investigador psiquiátrico de la Universidad de Yale, dice que eludir ensayos clínicos rigurosos podría retrasar el campo y poner en peligro a los pacientes.

"Si RFK y la nueva administración se toman en serio este trabajo, hay cosas que podrían hacer para llevarlo a la realidad cumpliendo con los estándares de la ciencia médica. Simplemente no creo que eso vaya a suceder", indicó Corlett.

Texas apuesta todo por la investigación de ibogaína

Mientras los funcionarios en Washington sopesan el futuro de los psicodélicos, algunos estados están avanzando con sus propios proyectos con la esperanza de empujar al gobierno federal. Oregon y Colorado han legalizado la terapia psicodélica.

Y el mes pasado, Texas aprobó US$50 millones para estudiar la ibogaína, un potente psicodélico hecho de un arbusto nativo de África Occidental, como tratamiento para la adicción a los opioides, el PTSD y otras condiciones.

La subvención de investigación, la más grande de su tipo por cualquier gobierno, se aprobó con el apoyo del exgobernador republicano del estado, Perry, y veteranos de combate, algunos de los cuales han viajado a clínicas en México que ofrecen ibogaína. La ibogaína está en la lista ultra restrictiva de drogas ilegales de la categoría uno del gobierno de Estados Unidos, que también incluye la heroína. Por lo tanto, los defensores en Texas esperan construir un movimiento nacional para aliviar las restricciones sobre la investigación de su uso. "Los sistemas gubernamentales se mueven lenta e ineficientemente. A veces te encuentras limitado en términos del progreso que puedes hacer desde dentro", sostuvo Bryan Hubbard, de Estadounidenses por la Ibogaína, un grupo formado con Perry. La ibogaína es única entre los psicodélicos tanto por sus supuestos beneficios como por sus riesgos. Pequeños estudios e informes anecdóticos sugieren que la droga puede aliviar dramáticamente la adicción y el trauma. Se vendió para uso médico en Francia durante varias décadas a partir de la década de 1930, pero la droga también puede causar ritmos cardíacos irregulares peligrosos, que pueden ser fatales si no se tratan. Algunos veteranos que han tomado la droga dicen que los riesgos pueden ser manejados y que las propiedades curativas de la ibogaína van mucho más allá de los antidepresivos, estabilizadores del estado de ánimo, consejería y otros tratamientos estándar. Marcus Capone luchó con la ira, el insomnio y los cambios de humor después de 13 años como Navy Seal. En 2017, a instancias de su esposa Amber, accedió a probar la ibogaína como último recurso. Describió su primera sesión de ibogaína como "una purga completa de todo". "Pero después sentí que desapareció todo el peso sobre mis hombros", expresó. "No más ansiedad, no más depresión, la vida tenía sentido de repente". Una organización sin fines de lucro fundada por los Capone, Veterans Exploring Treatment Solutions, o VETS, ha ayudado a más de 1000 veteranos a viajar al extranjero para recibir ibogaína y otros psicodélicos. Pero los científicos federales han examinado la droga antes, hace tres décadas, cuando el Instituto Nacional sobre el Abuso de Drogas financió estudios preliminares sobre su uso como tratamiento para la adicción. La investigación se interrumpió después de identificar "toxicidad cardiovascular". "No tiene ninguna posibilidad de ser aprobada" por la FDA, afirmó Nora Volkow, directora de NIDA. Pero añadió que su agencia sigue interesada en los psicodélicos, incluida la ibogaína, y está financiando a un fabricante de medicamentos estadounidense que está trabajando para desarrollar una versión sintética más segura de la droga. "Estoy muy intrigada por sus propiedades farmacológicas y cómo están influyendo en el cerebro. Pero también debe ser muy consciente de no caer en el bombo y ser objetivo y riguroso al evaluarlos", destacó Volkow. ________________________ The Associated Press recibe apoyo para sus coberturas de salud y ciencia de parte del Departamento de Educación Científica del Instituto Médico Howard Hughes y la Robert Wood Johnson Foundation. La AP es la única responsable del contenido. ________________________ Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.