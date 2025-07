Gobierno de Trump intenta obtener registros del jurado investigador en el caso Epstein

WASHINGTON (AP) — Bajo intensa presión de los propios seguidores del presidente estadounidense Donald Trump, su gobierno solicitó el viernes a un tribunal federal que desclasifique documentos secretos relacionados con el caso de Jeffrey Epstein, en un intento por resolver de una vez por todas una crisis política creada en gran medida por él.

Pero incluso si esos registros se hacen públicos, está lejos de ser seguro que apacigüen a los críticos, enfurecidos por las promesas incumplidas del gobierno de que habría transparencia total con respecto a las pruebas contra el acaudalado financiero. Mientras tanto, el gobierno sigue acosado por cuestionamientos en torno a su negativa a dar a conocer otros registros en su poder tras azuzar teorías de conspiración y prometer descubrir secretos gubernamentales del "Estado profundo".

Aquí hay un vistazo a la controversia en curso sobre los archivos de Epstein y lo que podría suceder a continuación:

Cómo fue que el caso llegó hasta aquí

Trump está intentando desesperadamente pasar la página de una crisis que ha consumido a su gobierno desde que el Departamento de Justicia anunció la semana pasada que no daría a conocer más pruebas sobre la investigación de tráfico sexual contra Epstein, quien se suicidó en prisión mientras aguardaba a ser enjuiciado en 2019.

El suceso más reciente ocurrió el jueves, cuando The Wall Street Journal describió una carta de contenido sexualmente sugestivo que, según el periódico, llevaba el nombre de Trump y fue incluida en un álbum de 2003 para el cumpleaños número 50 de Epstein. Trump negó haber escrito la misiva, calificándola de "falsa, maliciosa y difamatoria".

Poco después de que la historia se publicara, Trump indicó que le había ordenado a la secretaria de Justicia, Pam Bondi, "dar a conocer todos y cada uno de los testimonios pertinentes del jurado investigador, sujeto a la aprobación de la corte".

"¡Este timo, perpetuado por los demócratas, debería llegar a su fin, ahora mismo!", escribió el presidente en redes sociales.

Luego Bondi anunció que el Departamento de Justicia se movilizaría el viernes para pedirle al tribunal que desclasifique las transcripciones del jurado investigador.

El subsecretario de Justicia, Todd Blanche, efectuó la petición, instando al tribunal a dar a conocer las transcripciones. Las cortes suelen ser renuentes a dar a conocer materiales de jurados investigadores Los jurados investigadores deciden si hay evidencia suficiente para presentar una acusación formal, y sus procedimientos son secretos para proteger la reputación de personas que al final no son acusadas y para alentar a testigos reacios a testificar. Las transcripciones de jurados investigadores —que podrían mostrar el testimonio de testigos y otras evidencias presentadas por los fiscales— rara vez son dadas a conocer por los tribunales, a menos que necesiten ser divulgadas en relación con un procedimiento judicial. De hecho, el secreto del jurado investigador es un principio tan inviolable bajo la ley que los funcionarios del gobierno que divulgan testimonios indebidamente están sujetos a enjuiciamiento. Los testigos no están atados por esas reglas. Incluso con el respaldo del Departamento de Justicia, podría llevarse semanas o meses de disputas jurídicas decidir qué se puede dar a conocer y cómo proteger a los testigos y otra información delicada de las víctimas. Y es improbable que las transcripciones arrojen luz sobre un gran atractivo para los teóricos de la conspiración obsesionados con el caso de Epstein: los vínculos del financiero con otros personajes poderosos que, según algunos, estuvieron involucrados en la estratagema de tráfico sexual de Epstein. Los tribunales han bloqueado la divulgación de materiales del jurado investigador en otras investigaciones de alto perfil. En 2019, los demócratas de la Cámara de Representantes intentaron obtener el testimonio del jurado investigador en la investigación del fiscal especial Robert Mueller mientras el Congreso realizaba su investigación de juicio político contra Trump. Pero el Departamento de Justicia luchó con éxito durante años para mantener el material en secreto. El gobierno podría dar a conocer otros registros ahora mismo La decisión del Departamento de Justicia de intentar obtener las transcripciones del jurado investigador le da al gobierno una razón para pedirles a los tribunales que expliquen por qué aún no se ha dado a conocer más material. Pero el clamor sobre los archivos de Epstein nunca fue acerca de las transcripciones del jurado investigador, sino sobre las miles de otras páginas que el gobierno tiene y que ahora dice que no divulgará. Viéndose ante una ola de inconformidad después de que la primera divulgación de archivos de Epstein fracasara en febrero, Bondi indicó que los funcionarios estaban revisando un "montón" de evidencia retenida previamente que, según ella, había sido entregada por el FBI. Pero después de una revisión de meses de las pruebas en posesión del gobierno, el Departamento de Justicia determinó que no sería “apropiado ni justificado hacer más divulgaciones”.

El Departamento de Justicia aún no ha explicado completamente por qué ninguno de esos materiales podría ser dado a conocer. En su memorando emitido previamente este mes, hizo notar que un tribunal selló gran parte del material para proteger a las víctimas, y "sólo una fracción" de él "se habría hecho público si Epstein hubiera ido a juicio".

Desde entonces, Bondi se ha negado en gran medida a responder preguntas de los periodistas sobre el asunto.

La resolución del Congreso sobre los archivos de Epstein no conlleva peso legal

Los republicanos de la Cámara de Representantes podrían votar la próxima semana sobre una resolución que busca apaciguar las exigencias de su propio partido para que haya más transparencia en el caso Epstein. La resolución le pide al Departamento de Justicia que dé a conocer los registros, pero no tiene fuerza legal.

"Los republicanos de la cámara baja están a favor de la transparencia, y están buscando una manera de decir que están de acuerdo con la Casa Blanca", declaró el jueves el presidente de la Cámara de Representantes, Mike Johnson. "Estamos de acuerdo con el presidente. Todo lo que él dijo sobre eso, todas las pruebas creíbles deberían salir a la luz".

Los demócratas, con el apoyo de nueve republicanos, han impulsado su propio proyecto de ley, el cual requeriría que el Departamento de Justicia dé a conocer más información sobre el caso.

El periodista de The Associated Press Eric Tucker en Washington contribuyó a este despacho.

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.