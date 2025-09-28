Goff lanza dos pases de TD a St. Brown y Lions vencen 34-10 a Browns para hilar 3 triunfos

DETROIT (AP) — Jared Goff lanzó dos pases de touchdown a Amon-Ra St. Brown, Kalif Raymond devolvió un despeje 65 yardas para otra anotación y los Lions de Detroit vencieron el domingo 34-10 a los Browns de Cleveland.

Los Lions (3-1) interceptaron a Joe Flacco dos veces en la primera mitad y anotaron 20 puntos consecutivos para una ventaja de 13 puntos al descanso. Detroit obligó a Flacco a perder el balón en el cuarto, preparando otro touchdown.

Los Browns (1-3) comenzaron con una serie de touchdown de 88 yardas en 13 jugadas, luego tuvieron 44 yardas con tres despejes y dos pérdidas de balón el resto de la mitad. Terminaron con 249 yardas de ofensiva, promediando 3,8 yardas por jugada.

Goff completó 16 de 27 pases para 168 yardas con un pase de touchdown de dos yardas a St. Brown al final de la primera mitad y un lanzamiento de ocho yardas a él en el último cuarto, dando al receptor All-Pro seis recepciones de TD en los últimos tres juegos.

Flacco terminó con 16 de 34 para 184 yardas con tres pérdidas de balón. El novato Dillon Gabriel, una selección de tercera ronda, reemplazó a Flacco al final del juego desigual.

Quinshon Judkins tuvo 21 acarreos para 82 yardas y una carrera de anotación de una yarda. ___

