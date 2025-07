Golf y diplomacia en la visita de Trump a Escocia

El presidente norteamericano Donald Trump viaja este viernes a Escocia, en una visita que combinará la diplomacia comercial con su gran afición, el golf.

El magnate republicano tiene previsto pasar su estadía entre dos campos de golf situados junto al mar, propiedad de su familia, en Turnberry y Aberdeen.

La llegada de Trump a Escocia está prevista para las 20:20 (19:20 GMT) del viernes.

Según la Casa Blanca, no tiene eventos públicos programados este fin de semana. No obstante, se espera que el mandatario deje en algún momento los campos de golf para reunirse con el primer ministro británico, Kein Starmer, aunque no se ha brindado información al respecto. El líder laborista, que no tiene fama de ser tan apasionado por el golf como el estadounidense, estaría interesado en abordar otros temas, como la política aduanera. Estados Unidos y Reino Unido anunciaron un acuerdo comercial en mayo, pero Londres está preocupado por la intención declarada de Trump de "refinarlo". Starmer intentará reforzar la buena relación que tiene con el imprevisible republicano, con la que ha logrado evitar los exorbitantes aranceles que impuso a otros países. Trump, de 79 años, tiene previsto regresar a Reino Unido en septiembre para una segunda visita de Estado —la primera fue en 2019— por invitación del rey Carlos III, que promete ser ostentosa. Descontento trumpista Este viaje a Escocia pone también una distancia física entre Trump y los últimos giros del polémico caso Jeffrey Epstein, un acaudalado financiero hallado muerto en su celda en 2019 antes de su juicio por delitos sexuales. En su apogeo, Epstein fue amigo de Trump y otros miembros de la élite de Nueva York, pero el presidente enfrenta ahora una reacción negativa de sus bases, que rechazan la teoría del suicidio avalada por la justicia y exigen el acceso a los archivos del expediente. Muchos de sus seguidores defienden una teoría conspirativa, según la cual, la muerte de Epstein fue incitada desde el "Estado profundo" para proteger a figuras prominentes de todos los sectores, sobre todo del Partido Demócrata y de Hollywood, que estaban vinculadas con la red sexual. Aunque en el pasado el propio Trump dio alas a estas especulaciones, ahora pide a sus seguidores pasar página y dejar atrás el caso. El diario The Wall Street Journal, que publicó un artículo que detalla los vínculos de larga data entre Trump y el delincuente sexual, fue excluido por la Casa Blanca de la cobertura del viaje a Escocia y demandado por Trump ante la justicia. Protestas Durante una visita previa en 2023, Trump afirmó que se siente como en casa en Escocia, donde su madre Mary Anne MacLeod creció antes de emigrar a Estados Unidos a los 18 años. Esta declaración de afecto no impedirá el desarrollo de protestas este sábado en rechazo a su visita en Edimburgo y Aberdeen, donde están previstos importante despliegues policiales. Residentes, ambientalistas y funcionarios electos también han expresado su descontento por la construcción de un campo de golf por parte de los hijos de Trump en Balmedie, un pueblo al norte de Aberdeen. Se trata tan solo de uno de los múltiples proyectos de la sociedad de cartera familiar a través del mundo, de la que Trump ya no tiene el control legal. Sin embargo, sus opositores acusan al magnate de conflictos de interés y de usar su posición de influencia como presidente de Estados Unidos para promover inversiones privadas de su familia, especialmente en el extranjero. La ONG estadounidense Ciudadanos por la Responsabilidad y la Ética en Washington (CREW) denunció en mayo que ya había 21 proyectos internacionales de desarrollo del grupo Trump desde el inicio de su segundo mandato. También señaló que la sociedad familiar eliminó en enero de su carta ética la prohibición de lanzar nuevos emprendimientos internacionales con actores privados, apartándose de la moratoria impuesta durante el primer mandato de Trump. aue/aem/sla/dw/abs/mmy/zm