Google reconoce que hay "irracionalidad" en las millonarias inversiones en IA

El CEO de Alphabet, la empresa matriz de Google, reconoció en una entrevista que hay "irracionalidad" en las enormes inversiones en inteligencia artificial (IA) y advirtió que todas las compañías, incluyendo la suya, se verían afectadas si la burbuja financiera estallara.

"Creo que ninguna empresa será inmune, incluida la nuestra" en caso de que estalle la burbuja, dijo Sundar Pichai en una entrevista con la BBC publicada el lunes.

También advirtió de las "enormes" necesidades energéticas de la IA, que representaron el 1,5% del consumo eléctrico mundial el año pasado, según la Agencia Internacional de la Energía.

Pichai reconoció además que la IA provocará "disrupciones sociales" y hará que "las personas tendrán que adaptarse", aunque a largo plazo, según él, será beneficiosa.

"No importa si quieres ser profesor o médico. Todas esas profesiones seguirán existiendo, pero las personas que tendrán éxito en cada una de ellas serán aquellas que aprendan a usar estas herramientas", afirmó.

Alphabet anunció en octubre ingresos trimestrales de 100.000 millones de dólares, que, según la empresa, se vieron impulsados por su capacidad para aprovechar el auge de la IA.

