Gotham FC conquista la liga femenina de EE. UU. ante el Spirit de Rodman

El Gotham FC celebró este sábado su segundo título de la liga femenina estadounidense (NWSL) al batir en la final por 1-0 al Washington Spirit de Trinity Rodman, que perdió su segunda final consecutiva.

La internacional estadounidense Rose Lavelle anotó el gol del triunfo en el minuto 80 de la final celebrada en el estadio PayPal Park de San José (California).

Rodman, la jugadora más popular del torneo, solo disputó la última media hora de juego debido a una lesión de rodilla que arrastra desde octubre.

La hija de Dennis Rodman, exestrella de la NBA, encajó así su segunda derrota consecutiva en la final tras la del año pasado frente al Orlando Pride de la brasileña Marta.

La futbolista estadounidense, apoyada en el campo por su pareja, el tenista Ben Shelton, cuenta con un título en su palmarés logrado en 2021 con el Spirit, franquicia que está tratando de retener a su estrella ante las ofertas recibidas desde Inglaterra y otras competiciones.

Washington, que alineó también a la defensa mexicana Rebeca Bernal y a la volante colombiana Leicy Santos, partía como gran favorito al triunfo después de terminar la fase regular en segundo lugar.

El Gotham FC, en cambio, fue el primer campeón que arrancó los playoffs como octavo sembrado.

El equipo del área de Nueva York ya alzó su primer título en 2023 en otras eliminatorias de ensueño, que comenzó como sexta cabeza de serie.

En ambos triunfos contó con dos referentes españoles: el entrenador Juan Carlos Amorós y la delantera Esther González, campeona mundial con LA ROJA en 2023.

Un formidable zurdazo desde el balcón del área de Lavelle resolvió una final de juego trabado y pocas ocasiones por cada bando.

La mediocampista, también campeona del mundo con Estados Unidos en 2019, se quitó la espina de la derrota ante Gotham en la final de 2023, cuando formaba parte del Seattle Reign y también anotó un gol.

"Es tan surrealista, hemos trabajado tan duro y este fue un juego tan difícil", declaró Lavelle tras alzar su deseado primer título de liga estadounidense a los 30 años.

"Sabemos que no rendimos a nuestro potencial durante la fase regular, así que en estos playoffs se trataba de demostrarnos a nosotras mismas lo que podemos hacer", afirmó la también exjugadora del Spirit.

