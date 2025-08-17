Grand slam de Lee en la tercera entrada da a Mellizos victoria de 8-1 ante Tigres

MINNEAPOLIS (AP) — El primer grand slam en la carrera de Brooks Lee coronó una tercera entrada de seis carreras y los Mellizos de Minnesota vencieron el domingo 8-1 a los Tigres de Detroit para evitar una barrida en la serie de cuatro juegos.

Byron Buxton conectó un jonrón entre sus tres hits y Royce Lewis también se fue profundo para Minnesota, que ganó por segunda vez en siete juegos.

Haciendo su séptima apertura en su carrera, y la primera desde el 2 de septiembre de 2023 con Pittsburgh, Thomas Hatch (2-0) permitió tres hits y ponchó a cuatro en cinco entradas.

El grand slam de Lee contra el ex lanzador de los Twins, Chris Paddack, hacia los asientos en el jardín derecho puso el marcador 7-1 y destacó una tercera entrada que comenzó con el 25º jonrón de Buxton, un batazo de 388 pies que alcanzó el segundo nivel en el jardín izquierdo.

Kerry Carpenter tuvo un sencillo impulsor para los Tigers, líderes de la AL Central, que perdieron por primera vez en seis juegos.

Paddack (4-11) permitió ocho carreras limpias en nueve hits en cinco 2/3 entradas y perdió ante Minnesota por segunda vez en tres aperturas.

Por los Tigres, el dominicano Wenceel Pérez de 4-1.

___

Deportes en español AP: https://apnews.com/hub/deportes

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.