Grand Slam de Suárez pone a Seattle al borde de su primera Serie Mundial

El venezolano Eugenio Suárez le devolvió la vida este viernes a los Marineros de Seattle con un Grand Slam que selló el triunfo 6-2 ante los Azulejos de Toronto y los coloca a un paso de su primera Serie Mundial.

Seattle, único equipo que no ha llegado a la final de las Grandes Ligas de béisbol, lidera por 3-2 esta Serie de Campeonato de la Liga Americana, al mejor de siete partidos.

Los Marineros tendrán su primera oportunidad de clasificar en el sexto episodio del domingo en Toronto.

Suárez, aterrizado en julio procedente de los Diamondbacks, fue el salvador de los Marineros con dos jonrones y cinco carreras remolcadas en una noche en que llegaron a verse prácticamente entregados.

"Nuestros aficionados han estado esperando mucho tiempo por este momento", dijo el bateador de Puerto Ordaz en una entrevista sobre la cancha.

"Estamos aquí para luchar por una Serie Mundial, no solo por la Liga Americana, y queremos dársela", recalcó Suárez bajo la ovación de los 46.000 espectadores.

Con su jonrón de cuatro carreras, cuando el marcador estaba empatado 2-2 en la octava entrada, el venezolano puso a Seattle más cerca que nunca de una Serie Mundial que llevan persiguiendo casi medio siglo.

"Este tiene que ser el jonrón más grande de mi carrera", reconoció Suárez, quien acumula más de 300 vuelacercas en sus 12 temporadas en las Mayores.

"Estuve esperando por esto por mucho tiempo", señaló. "Nadie dijo que iba a ser fácil pero tienes que seguir luchando y nunca rendirte".

Suárez, de 34 años, ya había formado parte de los Marineros entre 2022 y 2023.

En el pasado mercado de fichajes, Seattle dio uno de los grandes golpes al reclutar de vuelta al antesalista y apuntalar una artillería que este viernes evitó una derrota potencialmente fatal.

- Toronto contra las cuerdas -

Los Marineros estaban urgidos de tomar otra vez el control de la serie tras dejar escapar la ventaja de sus dos primeras victorias en Toronto.

Este viernes se pusieron por delante con el primer jonrón de Suárez en la segunda entrada pero los visitantes igualaron con una carrera impulsada por su figura, George Springer, en el quinto inning.

El mexicano Alejandro Kirk, autor de un jonrón de tres carreras en el tercer partido, aprovechó un doble de Ernie Clement para poner por delante a Toronto en la sexta entrada.

El temor a una demoledora tercera derrota seguida se extendía por el T-Mobile Park cuando, en la parte baja del octavo inning, las figuras locales salieron al rescate.

Cal Raleigh, el máximo artillero de la temporada regular con 60 jonrones, devolvió las esperanzas al público con un cuadrangular que empataba el marcador.

Seattle no soltó a su presa y llenó las bases brindándole la oportunidad a Suárez para que certificara el triunfo con su espectacular jonrón de cuatro carreras.

El batazo del venezolano, que aguardó con maestría el momento preciso frente al lanzador dominicano Seranthony Domínguez, lo convierte en el segundo Marinero en pegar un Grand Slam en playoffs tras Edgar Martínez en 1995.

Los Azulejos, que no llegan a la Serie Mundial desde sus títulos de 1992 y 1993, están ahora contra las cuerdas con la incertidumbre además de una posible lesión de Springer, retirado del juego por un pelotazo en la rodilla derecha en la séptima entrada.

Por la Liga Nacional, los Dodgers de Los Ángeles dominan por 3-0 a los Cerveceros de Milwaukee y este viernes tenían la posibilidad de completar la barrida en su propia cancha.

gbv/raa/