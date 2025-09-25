Greenspan, Bernanke y Yellen instan a Corte Suprema a mantener a Lisa Cook como gobernadora de Fed

WASHINGTON (AP) — Alan Greenspan, Ben Bernanke, Janet Yellen y otros ex altos funcionarios económicos designados por presidentes de ambos partidos instaron el jueves a la Corte Suprema a preservar la independencia política de la Reserva Federal y permitir que Lisa Cook permanezca como gobernadora del banco central por ahora.

Los jueces están considerando una apelación de emergencia del gobierno federal para destituir a Cook al tiempo que su demanda que impugna su despido por parte del presidente republicano Donald Trump avanza en los tribunales.

La campaña de la Casa Blanca para destituir a Cook marca un intento sin precedentes de remodelar la junta de la Fed, que fue diseñada para ser en gran medida independiente de la política del día a día. Ningún presidente ha despedido a un gobernador en funciones de la Fed en los 112 años de historia de la agencia.

A principios de septiembre, un juez determinó que la medida de Trump para despedir a Cook probablemente era ilegal. Una corte de apelaciones rechazó una solicitud de emergencia para destituir a Cook antes de la reunión de la Fed la semana pasada, cuando Cook participó en una votación para reducir una tasa de interés clave en un cuarto de punto porcentual.

Un día después de esa reunión, el gobierno recurrió a la Corte Suprema y nuevamente solicitó su pronta destitución.

En su presentación, los abogados de los ex funcionarios económicos escribieron que destituir inmediatamente a Cook “expondrá a la Reserva Federal a influencias políticas, erosionando así la confianza pública en la independencia de la Fed y poniendo en peligro la credibilidad y eficacia de la política monetaria de Estados Unidos”.

Greenspan, Bernanke y Yellen sirvieron como presidentes sucesivos de la junta de gobernadores de siete miembros de la Fed, abarcando seis gobiernos desde 1987. Greenspan y Bernanke fueron inicialmente designados por los presidentes republicanos Ronald Reagan y George W. Bush, respectivamente. El mandatario Barack Obama, un demócrata, nominó a Yellen para la Fed y ella fue secretaria del Tesoro del presidente demócrata Joe Biden.

La lista de firmantes incluye a otros secretarios del Tesoro, jefes del Consejo de Asesores Económicos y al exsenador Phil Gramm, republicano por Texas, un expresidente de la Comisión Bancaria, Vivienda y Asuntos Urbanos del Senado.

Trump intentó despedir a Cook el 25 de agosto, pero un juez dictaminó que ella podía permanecer en su puesto. Trump ha acusado a Cook de fraude hipotecario porque ella parecía reclamar dos propiedades, en Michigan y Georgia, como “residencias principales” en junio y julio de 2021, antes de unirse a la Junta. Tales reclamos pueden llevar a una tasa hipotecaria más baja y un pago inicial más pequeño que si una de ellas se declarara como propiedad de alquiler o segunda vivienda.

Cook ha negado cualquier irregularidad y no ha sido acusada de un delito.

Según documentos obtenidos por The Associated Press, Cook especificó que su condominio en Atlanta sería una “casa de vacaciones”, según una estimación de préstamo que obtuvo en mayo de 2021. En un formulario para solicitar una autorización de seguridad, lo describió como una “segunda vivienda”. Ambos documentos parecen socavar las afirmaciones de fraude del gobierno.

El intento de cesar a Cook difiere del despido de Trump de miembros de la junta de otras agencias independientes. Esos despidos, incluyendo en la Junta Nacional de Relaciones Laborales, la Comisión Federal de Comercio y la Comisión de Seguridad de Productos del Consumidor, se han realizado a voluntad.

Al permitir que esos despidos procedan por ahora, la Corte Suprema advirtió que ve a la Fed de manera diferente. Trump ha invocado la disposición de la ley que estableció la Reserva Federal y permitió que los gobernadores fueran destituidos “por causa”.

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.