Grieta hallada en tanque con productos tóxicos en California podría aliviar la presión interna

Las autoridades de California informaron el domingo que descubrieron una grieta en un tanque dañado que contiene productos químicos tóxicos, lo que podría aliviar la presión interna y alejar una amenaza de explosión que ha obligado a decenas de miles de residentes a evacuar

Desde el viernes, un depósito que contiene unos 26.000 litros de metacrilato de metilo, un líquido inflamable utilizado para la fabricación de plástico, corre el riesgo de derramarse o explotar

Alrededor de 40.000 residentes recibieron la orden de abandonar sus hogares en la zona de Garden Grove, en el condado de Orange, al sureste de Los Ángeles

La alerta se produjo después de que el tanque comenzara a tener una fuga, enviando gases sobre un área densamente poblada a unos 8 kilómetros de Disneyland

Los bomberos pudieron observar durante la noche "Una posible fisura en el depósito, lo que podría reducir parte de la presión en el interior", declaró TJ McGovern, jefe de los bomberos locales, en un mensaje de vídeo

El sábado advirtieron que el tanque se estaba calentando, lo que aumentó los temores de una explosión catastrófica, y han estado rociándolo con agua para enfriarlo

Temiendo que esta situación pudiera desembocar en una explosión importante con emisión de humos tóxicos, las autoridades pidieron el viernes a todos los habitantes del perímetro que abandonaran sus domicilios

El domingo aún no tenían autorización para regresar a sus hogares, y se abrieron centros de acogida para recibirlos

Hasta el momento no se ha señalado ningún herido, y las autoridades no se han pronunciado sobre el origen de la fuga

La Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos señala que el metacrilato de metilo resulta irritante para la piel, los ojos y las membranas mucosas de los seres humanos